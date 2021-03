Tras varios meses de falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos para pacientes internados por COVID-19 hoy salieron a las calles a protestar los familiares y también los trabajadores de salud tanto médicos como enfermeras debido a que la situación se tornó “insostenible”.

La joven Celeste Brítez, tiene internado a su padre hace casi un mes y relató a NPy lo desesperante que se vuelve el pedido constante y la falta de recursos para comprar todo lo necesario atendiendo el alto costo de los fármacos.

“Acá hay mucha necesidad, nunca me faltó nada y acá aprendí lo difícil y horrible que es nuestro país mientras estamos llenos de gobernantes. Acá la gente no se muere por covid, se muere porque no tiene plata para comprar todo lo que se les pide”, señaló la joven que días atrás cumplió sus 15 años en medio de la espera por la recuperación de su padre Modesto Brítez y entre actividades para recaudar fondos y comprar los costosos medicamentos.

“Ya hicimos de todo, polladas, milaneseada y hay gente que recién empieza y nosotros hicimos de todo para saldar la cuenta de mi papá, es muy difícil todo”, afirmó.

La Doctora María José Mesquita, confirmó que faltan antibióticos, y otras drogas como sedantes y relajantes indispensables para tratar a pacientes intubados. Lamentó el aumento de contagios y el relajamiento de la población lo que hace que los hospitales estén colapsados.