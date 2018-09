El fiscal Ysaac Ferreira encabezó el operativo en el puerto Caacupemí, donde finalmente abrieron el contenedor que no tenía ningún despachante asignado.

En el interior encontraron muebles, equipos, maquinarias, y otros objetos que fueron incautados y almacenados en el depósito.

La carga provino de los Estados Unidos pero no no figuraba en ella ningún destinatario final, no obstante, estaban los registros de la empresa importadora: “Neos Import Export SA”.

Precisamente los representantes legales de dicha firma son Óscar Adrián Monges y Nencer Alfonso Ramírez, de nacionalidad colombiana, ambos considerados socios comerciales de Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”.

Monges y Ramírez están imputados por lavado de dinero y asociación criminal, dentro del marco del operativo Berilo que involucra a más de una treintena de personas.