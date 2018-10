Estar capacitado para algún oficio ya no basta a la hora de conseguir o mantener un empleo. El aspecto personal, la imagen y la actitud juegan un papel cada vez más importante, pero que muchos descuidan. La asesora Raquel Sosa nos explica qué puntos tener en cuenta a la hora de buscar un trabajo.

La apariencia, el comportamiento, los buenos modales, el compromiso de trabajo y la actitud positiva ante las diferentes situaciones que se presentan, son fundamentales en cualquier ambiente laboral.

“La imagen es un todo que tenemos que usar siempre a nuestro favor, empieza dentro de la persona, como yo me siento, lo que yo creo de mí es lo que voy a reflejar al exterior”, sostuvo la asesora de imagen Raquel Sosa, en entrevista con el diario HOY.

En tal sentido, a la hora de presentarse a una entrevista, lo más importante es la actitud correcta, pues más allá de que el CV esté cargado de honores, el poco interés al momento de hablar, la vestimenta inadecuada o la manera de expresarse pueden transmitir un mensaje equivocado.

“¿Por qué me deberían contratar a mí y no a los 20 postulantes que están esperando? Tengo que marcar esa diferencia, haberme informado bien del puesto que se necesita, hoy en día la gente no quiere a personas desmotivadas ni conflictivas”, expresó Sosa y recordó que existe una sola oportunidad para dar una buena primera impresión, que es la que finalmente permanece.

VESTIMENTA Y MAQUILLAJE

En cuanto al vestuario, una camisa blanca siempre transmite un mensaje de autoridad, pulcritud y responsabilidad, mientras esté bien limpia y planchada. Un pantalón de vestir de buen porte y en caso de incluir un blazer, cuidar que sea de la talla correcta. Otro aspecto es el cabello, que para las mujeres constituye el accesorio más importante.

El maquillaje debe ser suave y discreto, pero nunc con la cara lavada, ya que eso muestra una imagen descuidada. Lo ideal sería hacer una limpieza diaria de la piel, usar una buena base acorde al tono de la piel, un polvo para evitar los sudores y brillos naturales, un delineado suave, máscaras de pestaña y un labial de colores naturales como: rosa o durazno.

Respecto a los accesorios, recomienda no cargarse demasiado, nada llamativo, brilloso, ni muy ruidoso. “La regla de etiqueta en lo laboral es que todo tiene que ser muy medido, muy mesurado, porque estamos emitiendo mensajes todo el tiempo y no es el lugar ideal para llamar la atención”, subrayó.

EL SALUDO Y EL TRATO CON LOS DEMÁS

Si bien el saludo de mano es el correcto, en nuestro país está muy arraigada la costumbre de un beso por mejilla, no obstante, la mujer puede decidir a quién le saluda con beso y a quién no, dependiendo del nivel de confianza. En una oficina de muchos empleados, un buen día genérico, pero cálido es suficiente.

La asesora resalta la trascendencia de la forma de ser de cada uno. “Tratar de ser siempre personas que colaboran con los demás, esforzarnos a la hora de relacionarnos con los compañeros, poner de mi parte saludando correctamente todos los días, con una sonrisa, una actitud de servicio, que hoy en día es difícil, porque cada uno lucha más por lo suyo”, dijo Sosa y recalcó que la gente exitosa siempre piensa ir más allá y no en hacer solo lo que le corresponde por obligación.

LAS REDES SOCIALES TAMBIÉN HABLAN

Si bien muchos cuidan su imagen personal, se olvidan de tomar los mismos recaudos en sus redes sociales, que hoy en día son también monitoreadas por los superiores. La foto de perfil comunica mucho sobre la personalidad y el profesionalismo, es por ello que se recomienda elegir una imagen acorde y con la seriedad necesaria para el cargo. También resulta fundamental prestar atención a cada posteo o contenido que se comparte y recordar cuántas personas lo estarán viendo.

DIRIGIRSE A LOS SUPERIORES

A pesar de que para algunos quedó en desuso, la palabra “usted” sigue siendo muy importante dependiendo del caso. Según las reglas de etiqueta, siempre hay que respetar a las personas por su edad, cargo y jerarquía.

“Tenemos que dedicarnos más a mejorar nuestra imagen, es fundamental, capacitarse todo el tiempo, entender que hay mucha gente que quiere estar en mi puesto, ir siempre un paso adelante, con la actitud correcta todos los días, ser agradecidos, si solo hago lo que me corresponde, siempre de mala gana, quejándome, voy a tener muy pocas probabilidades de ascender”, concluyó.

OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA IMAGEN

La asesora Raquel Sosa ofrecerá un Workshop de imagen personal y profesional el próximo lunes 22 de octubre a las 19:00, en el Five Hotel Asunción. Los participantes podrán: mejorar el autoestima y la seguridad personal, perder el miedo a hablar en público, conquistar con el lenguaje corporal y potenciar la imagen y el estilo. Se expedirán certificados y para más detalles se puede contactar al 0985 747 406 o al 0982 213 963.

Este mismo taller también se dará en Ciudad del Este el jueves 25 de octubre en el Asunción Gran Hotel, el el Km 5. Los números para más informes son los mismos.