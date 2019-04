La diputada Celeste Amarilla cuestionó la orden de arresto tanto de la Justicia Militar y que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia para la Teniente Carmen Quinteros que constará en su foja de servicio un mal precedente, todo por pedir amamantar a su hijo.

“Me pregunto si esos militares de qué se alimentaron, me pregunto si la ministra Myriam Peña y los otros que votaron a favor, quizá no fueron amamantados por eso tienen menos neuronas que el resto”, afirmó y agregó: “Quizá su falta de amamantamiento hizo que no entiendan esta parte de la Constitución”.

Manifestó preocupación por las respuestas del presidente Mario Abdo Benítez sobre el caso en cuestión y que no haya defendido la Constitución Nacional, según la legisladora. “La Constitución Nacional tiene que ser cumplida y defendida, no es letra muerta y no puede ser que los miembros de la Corte la ignoren y los militares que tienen que defender al Paraguay también al ignoren, tienen que defender al país porque acá dice (la Constitución), no por que tienen estrellitas”, agregó.

Por último, aseguró sentirse también preocupada porque mientras hablaba de la Constitución ni el presidente de la Cámara ni sus colegas prestaron atención. “No estoy hablando de feminismo, son derechos fundamentales del niño y de los ciudadanos y Carmen Quinteros no tiene que guardar reclusión y los miembros de la Corte y los militares tienen que ir a juicio político por desacato a la Constitución Nacional”, puntualizó.