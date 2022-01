Mientras en Brasil ya rige una tarifa provisoria, con una reducción al 18,95 USD kW-mes, el directorio paraguayo de Itaipú informa que todavía no cuenta con la base presupuestaria para definir la tarifa que debe regir este año.

A través de la Agencia de Gobierno, IP, el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, confirmó que no hay un solo avance en la negociación de la tarifa de Itaipú para este 2022, que además será fundamental para la revisión del Anexo C.

Reveló que "no se cuenta con una base presupuestaria" porque Brasil mantiene su postura de reducir la tarifa a 18,95 USD kW-mes y ya la aplicó de manera provisoria mientras llega la definición, y Paraguay persiste en congelar la tarifa en 22,60 USD kW-mes

En cuanto al plazo para alcanzar un acuerdo, indicó que los compromisos de Itaipú podrán ser cubierto con el actual flujo de acja, por lo menos unos dos meses más, hasta llegar a una definición. Estas obligaciones por cumplir incluyen pagos por cesión de energía y transferencias a la ANDE.

Además, nuestro país tiene aprobadas obras de infraestructura eléctrica por US$ 140 millones, que deberán ser solventadas con la tarifa 2022, que aun no fue definida. Sin embargo, si se aplica automáticamente el Anexo C, que estipula una reducción de 600 millones de dólares para este año con la amortización de la deuda, estas inversiones quedarán sin fondo, según reconoció el propio titular de la ANDE.

Mientras prosigue la incertidumbre y llega el 23 de febrero, fecha de la próxima reunión entre ambas partes, el titular Manuel María Cáceres, indicó que las negociaciones continuarán a nivel del directorio.