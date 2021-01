Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, mencionó al Trece que la institución recibió un pedido puntual de la Cámara de Diputados para auditar la Pasarela de Ñandutí colocada por el MOPC sobre la Autopista Ñu Guazú, por un costo de 2 millones de dólares.

Especificó que verificarán los antecedentes y el argumento de la necesidad de dicha obra. “Se solicitaron todos los informes, desde la precalificación hasta el informe del beneficio de esta contratación. Creemos que los técnicos van a tener los elementos suficientes. Estamos esperando que nos respondan dentro del plazo procesal”, dijo y agregó que luego los funcionarios a su cargo podrían tener lista la conclusión del análisis en dos a tres semanas.

Consultada sobre la presencia de Jorge López Moreira, hermano de la Primera Dama, junto con los representantes de Engineering en el MOPC, respondió que la Contraloría no podría juzgar dicho acompañamiento porque “es un país de los amigos”, pero que servirá como “un indicio que se considerará en la evaluación”.

Fernández resaltó que en el marco de la auditoría verán la cadena de mando en el MOPC. “La responsabilidad no se delega, uno igual es corresponsable. Veremos quiénes son los que estaban desde arriba hasta llegar a la parte operativa. Aquellos encargados de ejecutar la obra son los responsables directos, pero eso no implica que los que estén más arriba no sean responsables también”, remarcó.

De encontrar irregularidades en el caso, la Contraloría deberá inmediatamente informar al Ministerio Público.

Engineering SA, la empresa que en dos años facturó más 64 contratos con el Estado por casi US$ 48 millones, fue la encargada del diseño e instalación de la Pasarela Cultural montada sobre la avenida Ñu Guazú y que tuvo un costo final G. 14.121 millones.