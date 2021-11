Paraguay es uno de los países con mayores reservas de agua dulce de todo el planeta, que deben ser protegidas. También es necesario contribuir a poner freno al calentamiento global y evitar una crisis climática que ponga en riesgo la supervivencia de las próximas generaciones. Fue así que, Dialogantes de Paraguay Ahora y activistas ambientalistas se reunieron para avanzar en el consenso sobre las principales medidas que deben ser implementadas a nivel país para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Mauricio Solalinde, de la Fundación Moisés Bertoni, planteó focalizar las acciones en un cambio del modelo de consumo que, de momento, es insostenible. En esa misma línea, Gisella Peralta puso como ejemplo cómo el consumo de carne promueve la industrialización de la actividad ganadera, con su correspondiente aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por su parte, Milton Abich comentó que desde hace unos años existe una plataforma que promueve la producción sustentable de la carne. Sobre el punto, Maya Riquelme consideró que el sector privado debe generar mecanismos de autorregulación.

Sin embargo, para Linda Vera no alcanza con que el sector privado cuente con mecanismos de autorregulación: para evitar los delitos y crímenes ambientales debe existir una Justicia que sancione de manera ejemplar. “Parte de los responsables pagan multa y no pasa nada. No podés comprar otro bosque u otro lago. La justicia debería ser ejemplar y sentar precedentes”, sentenció.

A nivel de acciones concretas, Renato Minardi consideró prioritaria la preservación de reservas y cauces hídricos, incluso con regulaciones específicas de desarrollo territorial, considerando los diferentes ecosistemas. También propuso regular la frontera agrícola. “¿Hasta dónde podemos expandir la frontera agraria? ¿Cuánto territorio será dedicado a ello, cuánto será de preservación de bienes ambientales y especies?”. Sobre el punto, Renato Máas planteó reglamentar la Ley de Recursos Hídricos para garantizar el uso sustentable tanto de las aguas superficiales como de los acuíferos, implementar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento y avanzar en el desarrollo urbano territorial.

Acompañaron a los dialogantes los especialistas Óscar Rodas, de la WWF, y Francis Fragano, del Banco Mundial. Rodas consideró que todas las propuestas consensuadas confluyen en una sola: que el Paraguay cuente con un Código Ambiental Nacional que articule la gobernanza de ambiente y territorio y las regulaciones necesarias para la protección del medio ambiente. Fragano, por su parte, hizo énfasis en el modelo de producción, basado de momento en monocultivos a gran escala y recomendó buscar alternativas para incrementar la productividad de cada hectárea utilizada en vez de aumentar las extensiones de producción.

Acerca de Paraguay Ahora

Paraguay Ahora es una plataforma activa con 58 líderes y lideresas de todo el país y sectores de la sociedad paraguaya (empresarial, político, sociedad civil, movimiento campesino, movimiento indígena, academia e instituciones del Estado). Desde mayo del 2020 viene desarrollando un diálogo estratégico que busca conectar ideas para incidir en la realidad nacional.