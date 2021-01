El abogado Ricardo Preda mencionó en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM, que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) –cuya visita está prevista para abril próximo- medirán cómo funciona el sistema de persecución penal y de sanciones, además del sistema de prevención de nuestro país, siendo este último el principal objetivo de la visita de la organización.

El letrado explicó que una cosa es la prevención del lavado de dinero y otra es el delito del lavado. Señaló que el Gafilat pone énfasis especial al sistema, si este funciona en caso que se realicen actos, además de las sanciones, tanto en el ámbito administrativo para las personas que violan las reglas de prevención, como en lo penal para los que cometen el delito de lavado.

Sobre el primer punto, dijo que si una persona abre una cuenta en un Banco, sin que se le haya pedido los antecedentes de dónde sacó el dinero, en ese caso se incumple una regla de prevención. No obstante, dicho recurso financiero puede ser de honorarios o pagos por funciones de trabajo.

“En cambio si ese dinero tiene su origen en una actividad ilegal, eso sí sería lavado de dinero. No hay que confundir violar una regla de prevención con cometer el delito en sí. Muchos creen que, porque no se declaran los fondos, ya es lavado de dinero, eso sucede porque el sujeto obligado (entidad bancaria) no cumplió con los reglamentos”, explicó el profesional.

Acotó que, incluso se pueden cumplir con todas las reglas de prevención, no obstante, tampoco se asegura que no se esté lavando dinero. “El Banco me puede pedir las documentaciones de origen de los fondos que deposité, yo lo justifico, la institución da el ‘ok’, pero había sido el dinero es producto de una actividad ilegal y no por eso se violó las reglas de prevención”, remarcó.

En cuanto a los juegos de azar, dijo que siempre son un factor de riesgo en dicho marco de la prevención. “Un sujeto va al Banco para depositar el dinero y cuando se le pregunta dice que lo ganó en un juego de azar, teniendo un origen justificado por lo que dan el ok. Eso es una simulación del origen, que es una de las conductas típicas del delito del lavado de dinero”, subrayó.

Al respecto, manifestó que varios entes bancarios no brindan apertura de cuentas a personas que tienen fondos y que fueron ganados a través de dichos juegos o de apuestas. No obstante, tampoco se debe ‘satanizar’ un área de negocios como los juegos de azar de forma legal, según su criterio.

Asimismo, dijo que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) interviene sobre la base de reportes de operaciones sospechosas que recibe por parte de las entidades financieras. Esos datos son filtrados y analizados a profundidad.

Finalmente, indicó que el Gafilat fue creado con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La organización es integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.