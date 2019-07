En efecto, los legisladores de varias bancadas firmaron el proyecto de resolución por la cual sancionan por 60 días sin goce de sueldo a ambos parlamentarios, que será analizado hoy mismo en una segunda sesión extra tras culminar la primera pre­vista para las 10:00.

Al respecto, el senador Mar­tín Arévalo, vicepresidente primero de la Cámara Alta, informó que algunos legis­ladores plantearon ante la mesa directiva la propuesta de una sanción diferencial, atendiendo que el senador Cubas ofendió, mientras que el senador Riera recurrió a la agresión física.

Destacó que nada está definido, pero serán temas que deberán ser resueltos en sesión plena­ria de la fecha, pero sería uno o dos meses sin goce de sueldo. El proyecto de resolución concreto fir­mado por varios legisla­dores habla de la máxima sanción por igual para los dos legisladores.

En el caso del senador Cubas, sería su segunda sanción durante el período legislativo, a poco más de un mes de haber retornado de su primera suspensión. De darse el caso, se repe­tiría la disputa anterior por la banca de Cruzada Nacional, que no cuenta con un reemplazo en la lista de senadores suplen­tes. Ante esta situación, el legislador había presentado un amparo electoral para que nadie ocupe su banca debido a que no se trata de una renuncia o destitución del cargo.

DEBATE SOBRE SEGURIDAD

Por otra parte, el titular de la Cámara Alta, Blas Llano, con­voca a sesión extraordinaria para las 10:00 en la que anali­zarán –entre otros temas– la crisis de seguridad en el país a raíz de los graves problemas y hechos criminales que pusie­ron en duda las políticas del Gobierno en esta materia. En este marco de debate, no se descarta la aprobación de un eventual pedido de interpela­ción a los ministros del Inte­rior, Juan Ernesto Villama­yor, y de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia.

Otros puntos a ser analiza­dos en la jornada guardan relación con un proyecto de declaración de emer­gencia de todas las peni­tenciarías del país, amplia­ción presupuestaria para la Corte Suprema de Justicia y modificación del reglamento interno del Senado. Este último llevaría un extenso debate atendiendo los últi­mos sucesos en esa cámara.

CUBAS: “DICTADURA” Y “FUSILAMIENTOS”

El polémico senador Paraguayo Cubas aseguró ayer que no corresponde una sanción en su contra, pese a los incidentes protagonizados el pasado jueves en la sesión ordinaria de la Cámara Alta. Culpó a los medios de comunicación por estar en su contra y anunció que se encuentra en campaña para ser un dictador.

Dijo que está en campaña para ser un dictador “a fin de poner las cosas en orden y fusilar a los empresarios y ganaderos del país porque han matado mucha más gente”, más que el autodeno­minado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El senador Cubas dijo que no le pueden sancionar por­que esta vez no agredió físicamente a nadie. Sostuvo que no le van a hacer callar. “No me van a amor­dazar de ninguna manera.

Me pueden suspender, enlatar, enviar en una caja de tomate a la Luna, pero no me van a callar”, aseguró. Indicó que si puede gobernará sin urnas y “sin democracia”, ya que –según consideró– nunca hubo en Paraguay. A su criterio, “todos los dueños de medios deben ser fusi­lados” y se calificó como anarquista.

En tanto, el senador Enrique Riera presentó una nota por la cual solicitó a la presidencia ser sancio­nado por sus pares.