Exactamente en horas de la tarde de mañana, Corbeta estaría tomando una decisión sobre el pedido que le hizo la Comisión Bicameral que investiga el lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al empresario Darío Messer, para intimar al expresidente Horacio Cartes a que comparezca, de lo contrario declararlo en desacato y ordenar su detención.

El magistrado confirmó a Radio 1000 que está haciendo un “verdadero estudio jurídico” con un abanico de normativas, al analizar lo que dice la Constitución Nacional, el reglamento interno del Congreso y la ley de 1993, de modo a resolver lo que corresponde en estricto derecho.

“Es la primera vez, creo yo, en mis 24 años de juez que me presentan algo como esto, va a servir para lo futuro también, por eso hay que ser muy prudente y cauto al dictar la resolución en lo que me han planteado”, expresó.

Consultado sobre si recibe presiones para favorecer a algún sector, ironizó que la única que lo llama por teléfono es su señora. “Yo voy a resolver lo que corresponde, pase lo que pase, no me voy a apartar”, dijo. “A alguien no le va a gustar lo que resuelva”, dijo respecto al Congreso o al convocado.