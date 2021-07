La Policía de Miami-Dade confirmó este viernes la identificación de 8 víctimas adicionales que perdieron la vida tras el derrumbe del edificio de Surfside. Entre los nombres aparecen el de los tres compatriotas: Luis Pettengill, Sophia López Moreira y su hijo menor de edad.

#UPDATE 70: We have identified eight additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/Kqy9HmSwVL