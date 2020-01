“El problema en Pedro Juan Caballero se torna complejo. Ahí el sicariato es una mano de obra barata y por lo tanto, no muy profesional. El sicariato no solamente responde a problemas de narcotráfico, sino que también hasta los problemas pasionales”, manifestó el ministro del Interior, Euclides Acevedo, en comunicación con Universo 970 AM.

En los pocos días del 2020 ya se registraron cuatro asesinatos en Amambay. Todos tienen vínculos con hechos de sicariato.

Acevedo lamentó que en Pedro Juan Caballero los casos de este tipo no descendieron como en otras partes, sino todo lo contrario, van en aumento. "Es muy preocupante", señaló.

El ministro dijo que se debe redoblar esfuerzos en materia de información encontrar la fuente de origen de los sicarios y combatir la adicción. “La mayoría está absolutamente vinculado a la adicción”, indicó.

Asimismo, anunció que irá con mayor frecuencia a Pedro Juan Caballero, atendiendo al aumento de los hechos de violencia.