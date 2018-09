La fiscal Carolina Gadea explicó que Abundio Chamorro Martínez está siendo investigado por el supuesto hecho de homicidio doloso en grado de excitación. El despensero fue asaltado el pasado martes y en la huída de los delincuentes, disparó y mató a uno de ellos.

La representante del Ministerio Público dijo que el padre del asaltante fallecido pidió la investigación del caso, y que en ese sentido se tomó hoy la declaración testifical a una de las víctimas que estuvo en el lugar al momento del asalto.

La fiscal Gadea explicó que el caso no puede ser caratulado como legítima defensa, ya que el despensero realizó los disparos a los delincuentes, una vez que estos abandonaron el lugar en una motocicleta.

“Nosotros tratamos de actuar con la mayor objetividad. No vamos a imputar a una persona, si es que no corresponde. Pero, la Ley no contempla la justicia por mano propia”, subrayó la fiscal Gadea.

Chamorro Martínez argumentó que en reiteradas ocasiones su despensa ubicada en Ciudad del Este, ya había sido asaltada y que no quería que vuelva a ocurrir.

El despensero se encuentra en su domicilio, a disposición del Ministerio Público.