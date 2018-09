Comerciantes afectados por las obras del Metrobús en Fernando de la Mora pidieron recuperar su trabajo y denunciaron que el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, no tiene palabra, pues hace dos semanas les prometió “entre lágrimas” una solución, pero hasta ahora hubo nada.

Los frentistas de Fernando de la Mora llegaron esta mañana a la sede del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en Villa Morra acompañados por el intendente Alcides Riveros, a fin de solicitar un plan económico debido a las pérdidas que vienen sufriendo hace dos años por el cierre de las avenidas en donde trabajan.

El jefe comunal reveló que el MOPC se limitó a anunciar que con la nueva prórroga las obras continuarán y que se harán con la rapidez necesaria y aunque no dio plazos, se cree que concluirían en diciembre.

Gladys Mancuello, vocera de los frentistas, argumentó que en la ley está establecida una indemnización para los vendedores que son los afectados por el lucro cesante durante la ejecución del proyecto.

“Acá lo que necesitamos es que nos habiliten la avenida y nuestro trabajo, no venimos a pedir plata, el ministro salió y dijo que no va indemnizar, queda a cargo de ellos eso, pero queremos que nos habiliten nuestra avenida”, dijo Mancuello en entrevista con la 970 AM.

Explicó que esta nueva prórroga que va hasta el 18 de octubre no significa ninguna solución para los comerciantes, sino que solamente extiende el calvario de los afectados ya que ni siquiera se establece que se trabajará las 24 horas.

“Lloró con nosotros en esa mesa de reunión, nos dijo que muchas cosas se iban a ir resolviendo, al final ayer se reunieron entre ellos, él prometió una mesa de crisis con los afectados. ¿Dónde está la palabra de Wiens?”, se preguntó la frentista.

Respecto al motivo por el que mencionan, al canciller, Luis Castiglioni, señaló que él es quien firmó con la constructora que se encargará de la parte del microcentro y que a pesar de ser ministro se da el lujo de tener negocios con el Estado.