En entrevista con el canal Gen, la señora Elisa Barreto lamentó que a siete meses del secuestro y crimen de su hijo no hubo gran avance en la investigación del caso. “Ayer escuché que el presidente Mario Abdo destacó que unos de sus méritos fue la eliminación del ACA, pero los hermanos Bernal Maíz aún no aparecen. Según informaciones están muertos, pero sin los cuerpos no se puede cantar victoria”, expuso.

La ciudadana lamentó que mientras existe una guerra mediática entre el presidente Mario Abdo Benítez y el exmandatario Horacio Cartes, nadie se pone a pensar cómo mejorar la situación actual con el avance de los grupos criminales.

"Es muy triste escuchar las declaraciones del presidente y de (Arnaldo) Giuzzio. No puede ser normal esta situación. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mi otro hijo se quería ir a un concierto en noviembre, pero ya no le puedo llevar porque tengo miedo. No veo seguridad en este Gobierno", dijo recordando lo sucedido el domingo pasado en San Bernardino, donde perdieron la vida Cristina "Vita" Aranda y Marcos Rojas durante un festival.

Ante la ausencia del Estado, la mujer consideró que no solamente Arnaldo Giuzzio debe dar un paso al costado. “Yo creo que nunca tuvimos tanta desidia, no hay respuestas del Gobierno, esto no es normal. No sé dónde vive el Presidente. Me gustaría vivir en ese país donde no hay inseguridad. Yo no vivo en el país donde él vive, yo vivo en Paraguay, donde está muy terrible todo”, lanzó.

"Yo no sé si es suficiente solo con la salida del ministro Giuzzio. ¿Cuál es la respuesta del Presidente ante tanta inseguridad? Me asusta el mundo en el que él vive. Esto no es normal. A mi hijo le llevaron de su pieza, de la estancia, un lugar donde era feliz y yo creí que estaba seguro. No era que Jorgito o Vita estaban en el lugar equivocado, la gente mala es la que estaba en el lugar equivocado, atormentando a la gente de bien", espetó.

Jorge Ríos (24) fue secuestrado en julio del año pasado de una estancia de Sargento José Félix López (ex-Puentesiño). Su cuerpo fue hallado unos días después.