El pasado lunes, una estudiante universitaria de nombre Carmen Vázquez Almada (28) se disponía a descender de un ómnibus del transporte público cuando, tras una brusca maniobra realizada por el chofer, terminó cayendo a la vereda. Una vez en el hospital, se confirmó su deceso a raíz de un traumatismo de cráneo.

Carmen Almada de Vázquez, madre de la estudiante fallecida, en entrevista con el programa “La Caja Negra” de Unicanal lamentó la pérdida de su hija en tan trágicas circunstancias y culpó del accidente al chofer de la Línea 2, identificado como Cristian David Díaz González.

Según mencionó, el conductor del ómnibus estaba disputando una carrera con otra unidad de la Línea 28 para ver cuál de los dos llegaba primero a Sajonia. En ese interín, Díaz González realizó un giro imprudente a alta velocidad en la intersección de las calles Gral. Díaz y Colón, haciendo que la joven caiga con fuerza al suelo.

Tras este suceso, la fiscal Nathalia Silva formuló imputación por homicidio culposo contra el conductor que iba al mando del ómnibus de Línea 2. Posteriormente, la jueza Magdalena Narváez decidió otorgarle medidas alternativas a la prisión, permitiéndole así volver a trabajar con normalidad.

La madre de la joven cuestionó que Díaz González haya sido puesto en libertad, pese a que es el directo responsable del deceso de su hija. “El chofer está trabajando normalmente, esa noche se le imputó pero al día siguiente ya estaba libre, dice que tiene que mantener a su familia, pero hasta ahora yo no puedo trabajar porque estoy hecha pedacitos”.

Almada sostuvo que no dejará de luchar hasta que se haga justicia y aclaró que detrás de esta disputa no existe ningún interés de por medio. “Yo no voy a dejar devalde, no quiero lucrar como dicen ellos. Jamás pensé que la vida de mi hija valiera plata ni que voy a pedir plata, no se me cruzó por la mente hasta que pasó todo esto y me dijeron ‘no te quedes callada, hablá, ellos te tienen que pagar’. La vida de mi hija no vale G. 5.000 millones, vale mucho más, a mí no me van a devolver la vida dándome esa plata, de por vida voy a sufrir”.