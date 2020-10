En la noche del domingo se registró un accidente de tránsito en el que resultó víctima fatal Roberto Paul Sanabria Carissimo, de 24 años de edad.

El siniestro vial se produjo en la intersección de las avenidas Santa Teresa y Madame Lynch de la ciudad de Asunción.

Según se observa en las imágenes de circuito cerrado que fueron difundidas, una camioneta Toyota Hilux embistió a la motocicleta en la que iba Sanabria, quien se desempeñaba como delivery.

El conductor del vehículo fue identificado como Víctor José Rojas Barrios, de 21 años. El mismo fue detenido luego de haber protagonizado el accidente vial.

Tras analizar el caso, la agente fiscal Karina Caballero decidió imputar a Rojas por el hecho punible de homicidio culposo y además solicitó al juzgado la prisión preventiva del mismo.

Tras ser sometido a la prueba de alcotest, el conductor tuvo resultado positivo, según confirmó Norberto Ferreira, tío de la víctima y abogado de la familia.

Roberto Paul Sanabria era oriundo de la localidad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, y había llegado a la capital con el objetivo de seguir la carrera de Arquitectura. Por ello, decidió empezar a trabajar como delivery, a fin de juntar dinero para costear sus estudios.

Un grupo de familiares y allegados de Sanabria se congregaron esta noche en el sitio donde se produjo el siniestro, a fin de exigir justicia en la causa. “Hasta que no aseguren que (Víctor Rojas) esté en la cárcel por haberle matado no voy a estar tranquila. Me sacó todo lo que tenía”, manifestó a C9N Yanina Ferreira, novia del joven fallecido.

La misma sostuvo que en este caso hubo omisión de auxilio debido a que, tras el choque, el joven que iba al mando de la camioneta ni siquiera se bajó para ver lo que había ocurrido o ayudar a su pareja.