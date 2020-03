“Asumimos los errores y responsabilidad. En mi caso, yo he informado todo lo que guarda relación al procedimiento. Es inminente la persecución de la que soy víctima. Presento mi renuncia por la falta de apoyo y respaldo hacia la Dirección General de Migraciones y los sacrificados funcionarios”, anunció este jueves Alexis Penayo en conferencia de prensa.

Penayo explicó que en horas de la mañana del miércoles la Dirección de Migraciones ya notificó la irregularidad en el ingreso de Ronaldinho al país. Sin embargo, dijo que por la tarde, el exfutbolista brasileño seguía siendo escoltado por la Policía Nacional.

“Mi papel como director de Migraciones comenzó al saber y comunicar la situación a mis superiores. Me he presentado en horas de la tarde al Ministerio Público para comentar lo ocurrido y presentar documentos”, agregó.

“Acá hay un responsable y les aseguro que no soy yo. Acá hay funcionarios que debían cumplir sus funciones, pero no me puedo responsabilizar de acciones personales”, apuntó Penayo.

Según Penayo, el funcionario encargado del procedimiento dijo que le llamó la atención los datos de Ronaldinho, pero comprobó que el documento era legal. “Después se dio cuenta que había una irregularidad”, indicó.

Además, instó a investigar a las personas que expidieron los documentos y entregaron al exfutbolista brasileño y su hermano. “Acá tenemos que ir al origen y no solamente condenar al hecho de que le dejo pasar”, refirió.

Asimismo, informó que se dispuso un sumario administrativo a todos los funcionarios que prestaban control en el Aeropuerto Silvio Pettirossi al momento de la llegada del brasileño.