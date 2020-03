Una de las medidas que están siendo estudiadas por autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) es habilitar un call center para reporte telefónico de los asegurados que presenten algún síntoma del virus y destinar el nuevo edificio de Ingavi para la atención en consultorio e internación de posibles casos de coronavirus.

El Doctor Vicente Ruiz, Gerente de Salud del IPS explicó que la propuesta será elevada al Consejo para su aprobación. “Ante la eventualidad, Ingavi no fue inaugurado para el fin que se hizo y no está funcionando como las áreas quirúrgicas, es un hospital de especialidad quirúrgica, en el transcurso de este año se debía mudar Traumatología entre abril y mayo si se aprueba la propuesta se podría postergar”, afirmó el profesional en contacto con radio UNO.

Ruiz explicó que en caso que se tengan casos no deben ser mezclados con pacientes con otras dolencias, por ejemplo en el Hospital Central por lo que destinar el hospital Ingavi es lo ideal.

“China construyó un hospital exclusivo y acá no podemos internar a pacientes con cuadros respiratorios donde hay pacientes con otras enfermedades porque hay que aislarlos”, señaló.

Sobre el servicio de call center, indicó que un médico destina un horario para atender los casos con preguntas organizadas por especialistas para hacerlas al paciente que llama y de acuerdo a las características y los síntomas que presente se identifica si el cuadro amerita o no una consulta in situ y en caso que no, queda en control permanente vía telefónica.

El IPS emitió hoy un comunicado en el que insta a los asegurados y la ciudadanía en general a acudir a consultas con un solo familiar para evitar la exposición y propagación de virus respiratorios circulantes atendiendo que las salas son potenciales sitios de contagio.

Además, solicita que aquellos que presenten síntomas respiratorios acudan hasta el hospital o las clínicas periféricas con el tapabocas puesto.

Comunicado IPS

LO QUE NECESITÁS SABER

Prevención

1. Informate a través de fuentes oficiales.

2. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o usá un gel a base de alcohol.

3. Cubrite la boca con el antebrazo cuando tosés o estornudás, no lo hagas tapándote con las manos.

4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpiá y desinfectá los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 911 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.