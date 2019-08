En el Palacio de López, acompañado por la primera dama Silvana Abdo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló para la nación tras las horas críticas que afrontó su gobierno al evaluarse su juicio político, que finalmente se desactivó luego de que se cancelara la vigencia del polémico pacto secreto con el Brasil.

En su alocución no hizo mea culpa o pidió disculpas a todo el pueblo paraguayo. Esto recién lo hizo cuando salió al litoral del Palacio de López y se dirigió a los hurreros que lo esperaban para expresarle su apoyo. “Pido disculpas si me he equivocado, el pueblo paraguayo necesita del diálogo como herramienta”, indicó.

“La tarea de los funcionarios públicos no es fácil, nos hemos equivocado y seguramente nos seguiremos equivocando, pero no de mala fe y mucho menos vamos a negociar con el futuro de la nación. Les agradesco de corazón y pido disculpas si me he equivocado”, dijo también.

SU MENSAJE PARA LA NACIÓN

“Muchas gracias principalmente a los medios porque podemos enviar el mensaje a nuestro querido pueblo paraguayo. Con las debidas disculpas por la demora, creo que valió la pena. Quiero reflexionar hoy sobre este proceso difícil, duro, una experiencia que nos obliga a reflexionar sobre nuestro itinerario como servidores públicos. Fue una jornada dura, donde la democracia ha triunfado”, comenzó diciendo Mario Abdo en el Palacio.

“Quiero agradecer al pueblo paraguayo, por demostrar su interés, protagonismo, en la construcción y defensa de sus ideales. Quiero agradecer a quienes criticaron al Presidente de la República, a quienes nunca perdieron la fe en el Presidente. Quiero agradecer a mi familia que pasó conmigo momentos de mucha incertidumbre, angustias, momentos difíciles, si no fuese sido por la contención de mi señora esposa, el apoyo de mis hijos, hubiese sido más difícil superar este momento, que reitero que debe ser para reflexionar y recuperar la bandera que levantamos en nuestra campaña electoral”, indicó.

Así también sostuvo que a pesar de los momentos agrios, de las crispaciones que se dan en un debate apasionado, se debe seguir insistiendo en la reconciliación, en la unión del pueblo y el diálogo nacional para construir los grandes consensos.

Agradeció a los diputados que trabajaron dialogando y facilitando para encontrar una salida para que no quiebre el proceso democrático, que necesita ser fortalecido, a su parecer. “No se trata de un presidente, sino que de la institucionalidad. Cualquier tipo de retroceso puede generar inestabilidad, incertidumbre, que le daña a nuestro pueblo en su afán de desarrollo”, dijo.

También expresó su agradecimiento a los ministros y senadores que estuvieron preocupados, a los grandes dirigentes políticos de todos los partidos políticos que revieron su postura, apostando al diálogo y a la democracia. Además a los líderes de la región, como al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien recientemente se comunicó con él vía telefónica.

“Nos hemos reencontrado con los grandes desafíos. No quería salir a hablar antes de poder informar a la ciudadanía de la gestión que se hizo para dejar sin efecto el acta firmada el 24 de mayo. Yo he ordenado el domingo, ante la vulnerabilidad que podría tener el acta, se lleve adelante el proceso para la anulación”, contó.

Reconoció que se generó un debate apasionado en torno al pacto con Brasil, y dijo estar confiado que la mayoría que las voces disidentes cuestionaron de buena fe y buena voluntad, defendiendo los intereses de Paraguay.

REDOBLAR LA APUESTA: CAIGA QUIEN CAIGA

El mandamás de la República advirtió que si otros funcionarios fueron negligentes, también serán destituidos. “No voy a tolerar corrupción, por más que me duela en el alma, por más cercanía o sean compañeros de lucha, eso no dará derecho a tener una inconducta. Vamos a ser drásticos, porque es el mensaje que quiere y se merece nuestro pueblo. He ordenado de los que participaron del proceso sean destituidos”, lanzó.

Sobre la renegociación del Anexo C del tratado de la Itaipú Binacional dijo que será una causa nacional, por lo que instruyó la conformación de una comisión asesora para dar participación a todos los actores de la sociedad en el debate nacional.

“Este presidente no va a negociar con sus principios e ideales”, remarcó y volvió a prometer luchar contra la corrupción y el crimen organizado. “Esta frase ‘caiga quien caiga’ será más dura en los próximos cuatro años. Desde el presidente, vicepresidente y quien tenga que rendir cuentas por sus inconductas, lo hará; no voy a apañar a ningún paraguayo que deshonre el compromiso con el pueblo. De nuevo mi compromiso de caiga quien caiga”, puntualizó.