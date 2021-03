“El Comando de Compañía insta en relación a los últimos sucesos que involucran a su Comandante y una Voluntaria, a mantenerse al margen en espera a que se esclarezcan los hechos”, refiere el comunidado de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

Así también, aclaran que cualquier información, flyers, etc que lleve la insignia de la compañía, no están autorizadas por el Comando de Compañía y sólo serán consideradas oficiales cuando se comuniquen desde sus páginas de redes sociales. “Exhortamos que la imagen de la Compañía no sea utilizada para otros fines”, subraya el pronunciamiento.

El pronunciamiento se da tras las denuncias por supuestos acosos en contra del comandante de los bomberos, capitán Rubén Valdez.

Lo bombero no quita lo violento y lo que estamos viendo posiblemente sea la institucionalización de la #violenciadegenero en el @AmarillosCBVP, cuya 1ra Compañía en un comunicado insta a “mantenerse al margen” de GRAVÍSIMAS DENUNCIAS.#LasBomberasNoEstanSolas pic.twitter.com/LrVbhFU7rt — AGC (@adricloss) March 1, 2021

Valdez fue detenido e imputado. Sin embargo, fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión, bajo una fianza de G. 200 millones.

Este caso se inició tras la denuncia de una ex pareja de Valdez, quien denunció que el hombre la obligaba a mantener relaciones sexuales con otras personas y la realización de tríos sexuales. Tras esto, surgieron más acusaciones en contra del comandante de los bomberos.