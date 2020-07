El titular de Contrataciones Públicas, Pablo Setiz manifestó que investigan un contrato del Ministerio de Salud, con fecha del año pasado, donde presupuestó la compra de teclados a más de Gs 6 millones y mouse por Gs 2 millones para un tomógrafo. Sostuvo que las dos piezas no contienen especificaciones técnicas o diferentes a los que se encuentran normalmente en el mercado.

La estatal Salud realizó el llamado 359414 a través de Contrataciones Públicas, en noviembre del año pasado y adjudicó a la empresa Dya Healtchare SA el mantenimiento y cambio de dispositivos y angiógrafos por Gs 3.332.880.000.

Seitz mencionó que se abrió una investigación y solicitaron informes tanto al Ministerio de Salud como a la empresa proveedora sobre las dos piezas de repuestos para el tomógrafo (teclados y mousse).

“Este contrato no es de adquisición de bienes sino de mantenimiento correctivo y preventivo. Hasta donde figura en Contrataciones Públicas todavía no se llegó a pagar”, expresó Seitz en comunicación con la 730 AM.

En el llamado, el MSP aceptó también la compra de teclados de la marca Dell por Gs 6.860.00 y mouse de la misma empresa a gs. 2.003.700, dichas piezas tecnológicas están por debajo del 70% en el mercado.

La duda fue de, si existe una diferencia entre los dos citados productos de una computadora convencional y la de un tomógrafo, además la investigación de si Salud hizo una estimación de precios para estas compras públicas

El titular de la DNCP indicó que están prácticamente seguros que no hubo cambio de los dos productos ya que no recibieron ningún reporte de utilización de estas piezas. Sin embargo, dicha compra se puede concretar en algún momento y reconoció que hubo una tentativa de estafa.

Asimismo, dijo que los precios son totalmente inentendibles porque el valor de dichas piezas no se pueden cotizar a los costos ya mencionados.

“No encontramos nada distintos que nos haga pensar que fue un teclado especial o especificaciones técnicas distintas. Las instituciones públicas deben manejar un precio de referencia que no supere el 20% del mercado. Hay un alejamiento enorme de la realidad”, subrayó.

Otro punto que manifestó fue que se debe cambiar la Ley de Contrataciones Públicas es el control de los precios. “Especialmente el control de los precios del mercado ya que estamos encontrando alternativas muy interesante para utilizar como base de datos de contratación inmediata de productos y servicios”, apuntó.