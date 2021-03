El documento formulado por diputados de la oposición y presentado al Congreso Nacional, señala las “negligencias” del Gobierno para preparar el sistema sanitario a fin de afrontar con solvencia la emergencia, pese a contar con los recursos financieros y todas las herramientas legales y administrativas.

Uno de los puntos fundamentales es el proceso de compras de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo Covax.

En la acusación, se explica que de forma tardía, recién el 13 de octubre de 2020 el Ministerio de Salud cerró la primera compra transfiriendo a THE VACCINE ALLIANCE GAVI (Alianza para las vacunas, Fundación de Bill Gates para asegurar vacunas anti covid a países pobres) la suma de US$ 6.850.615.- correspondiente al 15% del importe total de la compra que asciende a US$ 45.670.765.- para la provisión de 4.279.800 dosis de vacunas a través del Mecanismo COVAX.

Se detalla que, tiempo después, la OPS/OMS comunica a Paraguay que el dinero debía ser transferido a la cuenta de la OPS/OMS y no a la Fundación GAVI - Alianza para las vacunas. “El gobierno se equivocó y transfirió a otra cuenta”, indica el documento.

Tras la primera transacción fallida, se iniciaron las gestiones para recuperar el dinero de GAVI y reenviar a OPS/OMS. Pasaron los días sin que se tengan respuestas, hasta que el Representante en Paraguay de la OPS/OMS, Roberto Escoto, informó que para el inicio de las entregas se debía hacer otra transferencia de US$ 2.800.000.- y se transfiere otra vez a Gavi. “Se equivocan de vuelta”, resalta el libelo.

La acusación señala que se debe suponer que ya se recuperaron de GAVI los US$ 9.650.615 dólares mal transferidos, “pero lo evidente es que no se recuperaron los días perdidos, pues a raíz de este manejo negligente hoy somos los últimos en iniciar el proceso de vacunación en la región”.

Asimismo, se manifiesta que hasta el momento no hubo explicación alguna por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre la compra vía mecanismo Covax. “Estamos demostrando que este Gobierno no solo perjudica al pueblo con su negligencia sino que nos avergüenza ante organismos internacionales con “errores” inadmisibles de funcionarios irresponsables e inexpertos que representan al país”.

Por otra parte, el documento apunta que “es evidente que el gobierno no hizo ningún esfuerzo por conseguir un mejor contrato para el país”, ya que 10 países de Latinoamérica consiguieron no pagar las vacunas al entrar bajo la denominación de “países más pobres”.

“A la fecha ni conseguimos gratis ni recibimos lo que compramos, resuena en la mente de los paraguayos hoy ¿Dónde están las vacunas?”, se resalta.

Como consecuencia de la “pésima gestión” del Gobierno, el escrito señala el aumento de hasta un 100% en el precio de las vacunas, poniendo como ejemplo a la vacuna de AstraZeneca cuyo precio oscilaba entre 3,5 y 4 dólares por dosis en el mercado internacional, el día 12 de marzo la Cámara de Senadores autorizó la compra de 2 millones de dosis de esta vacuna a 6,4 Dólares, precio duplicado por efecto de la gran demanda en éstas fechas.

Libelo acusatorio contra Ma… by Juan Anibal Riveros