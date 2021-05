“No hice nada malo, no cometí ningún hecho de corrupción, a mí me sacaron por un chisme de pasillo, por lo tanto voy a recurrir a las últimas consecuencias, voy a ir hasta la Corte Interamericana si es posible”, anunció Carlos Portillo en comunicación con radio 1.000 AM.

Consideró que no se puede torcer de esta manera la voluntad popular, ya que él obtuvo una banca gracias al voto de su pueblo y no por ser hijo de, hermano de, “chongo de” ni nada parecido.

“Yo entré por mi trabajo, con pantaloncito y con zapatilla empecé la política, trabajé y llegué, con sacrificio”, insistió Portillo.

Aseguró que sus colegas que lo destituyeron no llegarán a un próximo período en el Legislativo, pues conseguirán los votos que él sí tendrá en su departamento.

El 12 de mayo pasado, la Cámara de Diputados aprobó la pérdida de investidura de Carlos Portillo, acusado de tráfico de influencias tras filtrarse audios suyos en los que se lo escucha negociando nombramientos. El liberal Carlos Noguera asumió en su reemplazo el 19 de mayo.