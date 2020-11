Tanto en el trato como en los procedimientos realizados durante las etapas que guardan relación con el embarazo, la mujer vive experiencias negativas cuando acude a los servicios de salud y el no atenderle o mandarle de vuelta a la casa sin considerar su estado es una forma de violencia obstétrica, explica Victoria Peralta del Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola.

La violencia obstétrica es una de las más invisibilizadas y normalizadas y es una forma de violencia de género ejercida sobre el cuerpo de la mujer durante su proceso de embarazo, parto y puerperio y está contemplada en la Ley Nº 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia.

En su artículo 5, inciso j establece que la violencia obstétrica “es la conducta ejercida por el personal de salud o las parteras empíricas sobre el cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos o patológicos presentes durante su embarazo, y las etapas relacionadas con la gestación y el parto. Es al mismo tiempo un trato deshumanizado que viola los derechos humanos de las mujeres”.

Victoria Peralta, integrante del Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola, afirmó que la violencia obstétrica también es todo trato humillante, degradante, ofensivo y deshumanizante que vive la mujer en las etapas relacionadas con el embarazo ya se parto, puerperio y en forma cotidiana en los servicios de salud.

“Este tipo de violencia se expresa de muchas maneras, muchas veces la mujer es maltratada verbalmente, físicamente con tironeos o procedimientos sin consentimiento, sin explicación alguna y sin información para ella”, afirmó.

Entre los procedimientos se encuentran la maniobra de Kristeller que es cuando el personal de salud sube sobre la panza de la embarazada y presiona para que nazca el bebé, también la episiotomía que es el corte en la zona del periné para acelerar el parto o la expulsión del feto.

“Estas conductas de maltrato también incluye la falta de atención como se denunció en el caso de Villa Elisa, las mujeres van al hospital y quedan invisibilizadas, no se les atiende, se les dice que hacen teatro, que no es para tanto y que no hay necesidad, muchas veces ocurre esto”, detalló Peralta.

También se dan situaciones en las que se niega información a los familiares que quedan en vilo sin saber qué pasó de la embarazada y del bebé, no saben lo que está ocurriendo, ni el estado en que se encuentran.

Peralta destacó que toda estas situaciones suceden por un lado porque no está identificado en el cotidiano ni en la conciencia como una violencia concreta.

“La gente normaliza esto y hay por lo general un ejercicio del poder muy fuerte y cotidiano del personal de salud hacia los usuarios y particularmente de las mujeres en ese proceso en el que su condición es de vulnerabilidad y fragilidad y toda forma de violencia lo que hace es aprovecharse de esa situación de subordinación de la mujer", reflexionó.

“Por un lado, hay un desconocimiento y no asumir como una condición anormal no permisible de estas formas de trato que creo se necesita hacer un gran trabajo de sensibilización con los trabajadores de la salud en todos los niveles desde al puerta de entrada hasta el último barrendero y hablarles sobre los derechos humanos en primer lugar y en segundo lugar sobre estas formas de violencia que ocurren todos los días”, manifestó.

Estas conductas de maltrato no solo ocurren con la mujer sino con su entorno ya que cualquier persona tiene que estar en condiciones de denunciar lo que sucede y poder defenderla porque en su estado la embarazada por lo general, no lo hace porque sabe que está en manos del trabajador de salud y depende el trato que le den para que su parto termine en condiciones óptimas.

“Existe una ley que considera el tema de la violencia obstétrica y eso significa que hay un Estado garante con el rol de castigar si no se cumple, hay una fiscalía, un juzgado de paz y un centro de atención a víctimas a dónde recurrir por eso es importante denunciar para que se asuman responsabilidades”, agregó.

Peralta recordó que hace años desde el Movimiento María Rivarola promueven la sensibilización de la ciudadanía sobre temas relacionados con la salud, habilitan la palabra de las mujeres para que cuenten sus experiencias y realizan trabajos con los trabajadores de salud para que sean conscientes del daño que producen con esta forma de maltrato.

“No es solo lo que dicen o hacen sobre el cuerpo o en los procedimientos sino la desatención que es una forma de violencia muy fuerte y es una de las que más se viven en los hospitales en el área de la obstetricia”, puntualizó.