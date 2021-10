Este juicio no se podría iniciar ya que el principal acusado Stiben Patrón recusó a las jueza del Tribunal de Sentencia Inés Galarza y Olga Ruiz, pero la Cámara de Apelación las confirmó y el acusado recurrió a la Corte y alega que la máxima instancia todavía no se expidió al respecto. La chicana hizo que el juicio no se pudiera iniciar el mes pasado.

Ahora la Sala Penal integrada por Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez señala que el planteamiento es inadmisible y por ende debe ser rechazado. De esa manera las magistradas Galarza y Ruiz quedan confirmadas y se debe fijar la fecha para el inicio del juicio.

En este proceso están acusados Stiben Patrón, Luis Osvaldo González, Brian Martínez y Rubén Moisés Galeano, por los delitos de fabricación ilícita y hechos conexos, establecidos en la Ley 4.036/10 de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines.