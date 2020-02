Por Adriana Zacarías, a driana.zacarias@gruponacion.com.py

Fotos: Eduardo Velázquez y Carlos Juri.

El proyecto del Plan Maestro de Reconversión del Puerto de Asunción, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fue concebido ya desde los 90, y se viene reconfirmando en cada gobierno, y relaciona Costanera Sur con la Norte. Con esto será el centro neurálgico de la capital, según declaraciones de Óscar Stark, gerente del Programa de Reconversión Urbana. Vale remarcar que el proyecto se asienta con andamiajes que lo precautelan del crecimiento del río Paraguay, es decir, la cota 64, que refiere a una protección de hasta 10 metros, cuyo índice no ha subido según datos históricos. La inundación más alta en los últimos 100 años, fue en cota 63.

“Actualmente tenemos 800 personas trabajando en la obra, eso varía, llegamos a tener 900. La obra inició el 18 de julio del 2018 y se prevé la entrega el 31 de diciembre del 2020. Son cinco torres que servirán de albergue para seis ministerios. También tenemos un comedor con guardería para niños de dos pisos y un auditorio para 750 personas”, mencionó el ingeniero Rubén Galeano, director de Obras, del consorcio TBI. Más de 5.000 funcionarios públicos estarán ocupando las torres.

En cuanto al avance de los trabajos, se observa en la torre más alta de 16 pisos, un 50% de desarrollo. El edificio donde funcionará el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), avanza en un 35%, en tanto que el que compartirán los ministerios de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ya llegó a un 40%.

Los dos restantes, que pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y a la Secretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda (MH), registran avances del 30%. Respecto al comedor y guardería, el avance es del 40%, mientras que el auditorio se halla en etapa inicial, con un desarrollo del 10%. Las obras de Restauración y puesta en valor del edificio histórico del Puerto de Asunción, iniciaron en agosto de 2019 y avanzan un 3%, y se prevé culminen en el primer semestre de 2021.

Las obras están a cargo del consorcio TBI, integrado por las empresas Tecnoedil, Alberto Barrail e Hijos, e Itasa.

PLAN DE ACCIÓN

“Tenemos un trámite que empezó entre el 2015 y 2016, donde se elabora el Plan Maestro de Reconversión del Puerto de Asunción. El objetivo principal es revitalizar el centro histórico, con una serie de programas. Dentro de esta serie de programas se tenía contemplado la construcción de los edificios públicos a fin de buscar una concentración del movimiento de los funcionarios públicos en un sector más amplio y en un mejor espacio. Ese es uno de los programas, está previsto un plan multifocal en el cual estarían llegando buses, a futuro un tren de cercanías y el sistema de ferry que ya se hizo experimentalmente”, expuso el arquitecto Ricardo Riego, Coordinador Operacional del Proyecto General.

“Tenemos la revitalización y restauración del actual edificio de Puertos y Aduanas, está prevista también la construcción de un museo que es una obra póstuma del arquitecto Carlos Colombino, del cual ya tenemos el proyecto ejecutivo terminado, y, mediante una serie de programas, se buscará la inversión a través de la Alianza Público Privada (APP), donde habrá shopping, hotel, centro de convenciones, edificios de departamentos. Al tener los edificios públicos, ese es un ancla para que la inversión privada en un momento dado aterrice en este lugar y vamos a tener programas habitacionales, gastronómicos, comerciales y públicos; es un manera de cooperar con la zona de puerto que está totalmente abandonada, esto hace años se convirtió en zona roja”, detalló.

APRECIACIONES

Dijo que el centro de Asunción se fue despoblando con el tiempo y el polo comercial se trasladó a otras zonas de la capital. Precisó que los edificios actuales que albergan a los ministerios, además de no tener estacionamiento, ya no son aptos para la función que deberían cumplir en la actualidad.

“En el microcentro hay cualquier cantidad de casas privadas y edificios antiguos que están abandonados porque los dueños no pueden sostener, por el alto valor en impuesto inmobiliario”, sostuvo Riego. Sin embargo, estos edificios son patrimonio histórico, custodiados por la Secretaria Nacional de Cultura. “Ya ni se alquila”, agregó. “En los últimos 30 a 35 años, la densidad habitacional como comercial del centro disminuyó muchísimo”, resaltó Stark. Por su parte, Riego manifestó que Asunción posee 520.000 habitantes y en la zona metropolitana hay 1.900.000 habitantes.

Con los edificios que contempla este proyecto, se estima que tendrán características adaptadas al estilo corporativo, rodeados de un 50% de áreas verdes en las distintas zonas del paisaje. Entre los detalles de la construcción nos detuvimos a visitar el cuarto piso que correspondería al Ministerio de Educación y Ciencias, y nos mostraron el diseño del mismo, con 25 centímetros sobre el suelo. Este espacio tendrá una abertura la cual será el lugar destinado a los cables respectivos que competen a la instalación eléctrica; de este modo, aparte de estar resguardados, no serán elementos que pendan del aire dañando el paisaje visual. Adicionalmente, tendrán ductos de aire acondicionado, detector de humo, y para obtener una fantástica vista, los edificios serán vidriados, cuyos paneles estarán resguardados por parasoles para que el sol no repercuta en el panel. Los espacios serán amplios, lográndose así la sinergia laboral. Los arquitectos recomiendan no exagerar con las mamparas porque sacrifican espacios sin necesidad.

El complejo además contará con un área de subsuelos para el estacionamiento de más de 1.000 vehículos. Los trabajos correspondientes se encuentran realizados en un 75%. Estiman que el MEC ahorraría G. 15.000 millones al año en alquileres de estacionamiento, pues la principal ventaja de esta obra es el amplio parking ubicado en el subsuelo.

El impacto será mucho mayor, pues el proyecto no solo albergará a la función pública, sino un Eje Cívico con amplia variedad de oferta comercial, a las que sumarán espacios de recreación. Será sede de la terminal multimodal sitibús, ferry y tren elevado.

“Ahora mismo los terrenos empezaron a aumentar de valor, la gente empieza a construir pensando en este desarrollo. Esto va a estar resguardado un metro por encima de la inundación más alta de los últimos 100 años”, acotó Stark. “Nuestra ciudad es la única en el mundo que da la espalda al río. En cualquier parte del mundo, el río se extiende a ambos lados. Esto puede ser un ancla para que las propiedades de enfrente sean revalorizadas y va a llegar el momento en que vamos a tener construcción de puentes como cualquier ciudad, con una inversión urbanística del otro lado”, consideró Riego.

“Esto antes era patio de contenedores del puerto e incluso material contaminante y era inundable, ahora se eleva y se va a recuperar totalmente”, evaluó Stark. Enfatizó en que de las 2,5 hectáreas, la mitad estará ocupada por edificios, el resto será parques, espacios verdes que integrarán el entorno sin cercenar la proyección visual al río. Los planos fueron aprobados, al igual que se obtuvo la licencia ambiental para el efecto. El Eje Cívico será la siguiente etapa de la construcción con ampliación del estacionamiento en subsuelo, que pretende dar lugar a 1.070 vehículos y un poco más de 700 en dos niveles, y un parque lineal en la superficie. Todo el plan, en definitiva, cuenta con la venia de la ordenanza municipal 54/16.

OBRAS CONEXAS

El transporte público por el río, mediante ferry, es otra opción contemplada en el Plan Maestro. “Esto se aprobó con la revisión de 1998, donde está todo el sistema donde Asunción es como una especie de mano que conecta con ciudades vecinas”, ilustró Stark. Además se está desarrollando la construcción del Centro Comunitario San Jerónimo y la rehabilitación urbana y puesta en valor del barrio San Jerónimo, sin afectar a sus pobladores, dándole vida y más ingreso a los artesanos y comerciantes, pues reforzará la actividad turística ya forjada años atrás en este emblemático barrio de la capital. Describieron que en la Loma San Jerónimo, mejoraron vías de acceso, además hubo una intervención para instalación de desagüe cloacal y agua potable.

También protegerán de las usuales inundaciones a la avenida Stella Maris, que constantemente se ve avasallada por las aguas. Unas 60 familias afectadas, por tanto, ya no sufrirán los avatares de la creciente del río Paraguay llegando a su etapa avanzada de los 6 metros.