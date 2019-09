El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó que posee 37 millones de dólares para ejecutar en lo que resta de este año. A ello se sumaría una propuesta del Poder Ejecutivo para destinar al ministro Rodolfo Friedmann otros US$ 20 millones provenientes de los bonos soberanos.

El MAG tiene un presupuesto de más de US$ 95 millones para el actual ejercicio fiscal. Según publica ABC Color, de dicho monto, el exministro Denis Lichi utilizó US$ 35 millones, quedando un total de US$ 60 millones para ejecutar en tres meses y medio.

Sin embargo, Friedmann indicó en conferencia de prensa que tendrá 37 millones de dólares de presupuesto hasta fin de este año. Contó que recibió una institución con ejecución del 37 % y prometió que con él llegará al 95 % de ejecución presupuestaria.

A lo anterior se sumarían los 20 millones de dólares que el presidente Mario Abdo solicitó al Congreso destinar al MAG, según confirmó el ministro. Lo llamativo es que el dinero solicitado proviene de los bonos soberanos que no se movieron por dos años y generaron intereses para el Estado paraguayo.

“Ojalá ese dinero venga directamente al MAG para desarrollar los proyectos”, dijo Friedmann.

CUESTIONAMIENTOS

El senador cartista Antonio Barrios refirió en conversación con la radio Universo 970 AM que hace rato viene denunciando que este ministerio no ejecuta todo el presupuesto asignado, siendo que esta cartera de Estado puede dinamizar la economía que se encuentra estancada.

“Salta a publicidad el dinero dormido que tiene Agricultura que vengo denunciando. Son 60 millones de dólares que no creo que se puedan ejecutar a lo largo del año”, dijo respecto a la publicación de ABC. “Cuando tienen miedo para gastar por falta de capacidad, llegamos a límites de tener un gobierno desgastado", añadió.

El colorado reiteró que este ministerio, junto al de Educación y Obras Públicas, debería mover la economía para impedir la tan temida recesión.

Así también el senador del Frente Guasu, Jorge Querey, cuestionó que el MAG tenga el dinero dormido. “Vinieron los mandioqueros, los tomateros, yerbateros, (pero las autoridades) no salieron a decir ‘aquí están los USD 20 millones de los bonos’. Estaban guardando y generando intereses para el sector financiero”, tuiteó.

Días atrás, los senadores aprobaron el Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Agricultura y Ganadería, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que amplía el artículo 5° de la Ley N° 5908/2017, ‘De Fortalecimiento Financiero y Reactivación Productiva de los Pequeños Productores de la Agricultura Familiar Campesina, cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas y modifica el artículo 3° de la Ley N° 5527/15”.