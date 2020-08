Enrique Ángel Armoa, administrador de la confitería “Interpan”, iba en compañía de Sandra Noemí Fleitas, empleada de la empresa, a bordo de un auto de la marca Toyota, modelo IST y en el trayecto, sobre las calles Juan Manuel Iturbe entre Endulfo Duarte y Cacique Lambaré del barrio Cuatro Mojones (Lambaré), fueron interceptados por dos sujetos que, exhibiendo un arma de fuego, les obligaron a detener la marcha.

Los dos hombres abrieron las puertas del rodado buscando el dinero. Lograron apoderarse de dos bolsones con G. 12 millones y el teléfono celular del conductor.

En ese ínterin, los asaltantes fueron hasta la motocicleta que estaba a metros del lugar, para escapar con lo robado.

Sin embargo, Armoa retrocedió el vehículo para tomar impulso y terminó atropellando a los delincuentes. El suceso ocurrió ayer a las 07:50 de la mañana y quedó registrado en imágenes de circuito cerrado de la zona.

“Cuando les atropellé, el rodado ya no se movió. Me desesperé porque uno de ellos se acercó a mí y comenzó a gatillar pero no se dieron los disparos, entonces trató de romper el vidrio con la culata de su arma. Me salvé de milagro”, expresó el afectado en contacto con GEN y Universo 970 AM.

Armoa manifestó que mediante la acción de los vecinos pudo salvarse, ya que los maleantes intentaron huir rápidamente sobre el biciclo. No obstante, la moto no arrancó, por lo que emprendieron la huida a pie.

En inmediaciones del lugar del asalto fueron aprehendidos dos sospechosos identificados como Cristhian Pereira Cardozo, de 19 años, y David José Torres Villagra, de 28, ambos sin antecedentes penales, según el informe de la Comisaría 15ª de Asunción.

En poder de los sospechosos se recuperaron las pertenencias de las víctimas, un arma de fuego calibre 38, una motocicleta, aparatos celulares, guantes de lana y quepis.