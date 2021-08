De acuerdo a los datos, el hecho ocurrió a las 22:30 del domingo frente a una tienda, ubicada sobre las calles Alberdi y Mariscal López, de la citada localidad.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Marco Esquivel González (32), pariente cercano de Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitu, y Lorena Concepción Areco Gauto (30), funcionaria de un banco de plaza.

“Ellos eran pareja, desde hace varios meses vivían juntos. Según los testigos, estas personas estaban dentro del habitáculo de su vehículo en frente de un restaurante y fueron ultimadas por tres desconocidos que descendieron de un rodado de color negro”, expresó Jorge Vidallet, subjefe de Investigación de Delitos del Departamento de Amambay, en diálogo con radio Unión 800 AM.

Vidallet explicó que, de acuerdo con las investigaciones que están realizando, el objetivo de los sicarios era Esquivel González, quien tiene parentesco con una persona que estaba investigado por un hecho vinculado a la mafia.

“Todavía no hay sospechosos. Tenemos que saber si este señor ya tenía o no amenazas. Por lo menos hasta anoche, no habían llegado parientes de él. Tampoco sabemos bien a qué se dedicaba. La información que nosotros tenemos es que es comerciante, pero no tenemos la actividad específica. Ambos no tenían antecedentes”, puntualizó el jefe policial.