El ministro Manuel Ramírez Candia cuestionó la decisión de sus colegas de preparar una acción de inconstitucionalidad contra ley que da transparencia a las sesiones. A su parecer, los encuentros de los actos procesales de la Sala Constitucional deben ser transmitidos, porque es una exigencia del principio republicano del Gobierno.

La autoridad resaltó que los demás ministros anteriormente estaban de acuerdo que no solo la plenaria sea transmitida sino que también las sesiones de las salas, por lo que propondrá que se revise lo resuelto. “No existe ningún agravio en la ley. No hay ninguna imposibilidad, porque esa sala ya sesionó públicamente”, remarcó.

Coincidió en esa tesitura la nueva ministra de la Corte, Carolina Llanes, quien hoy juró ante el Congreso Nacional. La nueva máxima autoridad judicial argumentó que todas las sesiones deben ser públicas.

En la sesión de la Corte Suprema de Justicia (no participó Ramírez Candia por reposo y aún no estaba Llanes), la ministra Gladys Bareiro propuso que se autorice a la Asesoría Jurídica a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6299/19, para no trasmitir las sesiones de la Sala Constitucional del tribunal. Su propuesta contó con el acompañamiento de los demás ministros presentes.