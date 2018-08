El vehículo del senador Paraguayo Cubas fue demorado en una barrera de control en San Lorenzo, por no contar con la habilitación al día. Posterior al hecho, el legislador comenzó a realizar los controles con los intervinientes para evitar que los conductores "sean coimeados".

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado sobre la calle 14 de mayo y Fortín Arce de la ciudad de San Lorenzo.

Efectivos de la Comisaría 1ra. y agentes de la Policía Municipal de Tránsito realizaban una barrera de control, momento en que el senador Cubas pasaba por el sitio. El mismo no contaba con la habilitación de su vehículo y demoraron su rodado para llevarlo al corralón.

Se trata de una camioneta Chevrolet, chapa ACC 727, de unos 45 años de antigüedad. Según Payo, adquirió el vehículo hace apenas tres días y reconoció estar en falta.

La multa por la falta del documento sería de unos 10 jornales, que deberán ser pagados para retirar el vehículo del corralón municipal.

Lo curioso de la intervención fue que, el senador filmó todo lo ocurrido a través de sus redes sociales y acompañó a los intervinientes durante gran parte de la madrugada para ver cuántos más estaban en su situación y verificar que los agentes no pidan coima a los conductores.

El senador se dirigía a los agentes como “gorditos, coimeros” y adelantó que pedirá un informe de todas las intervenciones que realizan.

Posteriormente el senador realizó una aclaración en sus redes sociales referente al hecho. "Soy un mal educado, NO soy un ladrón… Ira NO es prepotencia… Gordo común NO es lo mismo que Policía gordo", escribió.