En charla con la 650 AM, la autoridad dependiente del Poder Ejecutivo indicó que la denuncia incluirá a quienes convocaron a la ciudadanía a rebelarse contra las instituciones republicanas, llamando a la sublevación y al levantamiento armado.

“Vamos a presentar varias denuncias contra los sectores violentos por incitación a la violencia y levantamiento armado. La violencia no dirime las diferencias, no es el camino. Está trabajando la Policía Nacional en las denuncias, algunos son innominadas y otras van dirigidas a personas que se ven en el video”, manifestó el ministro Juan Ernesto Villamayor.

Entre los denunciados directamente figura Stiben Patron, conocido dirigente liberal por participar en la quema del Parlamento Nacional que luego huyera de la Justicia paraguaya y pidiera “refugio” en Uruguay en el gobierno anterior.

Este joven golpeó a un uniformado durante la marcha del PLRA a favor del juicio político. Mientras que Efraín Alegre, presidente de los liberales, encaró al policía de manera autoritaria.

Villamayor alegó que la violencia no es la vía para imponer los ideales y justificó que no impidieron la movilización de los seguidores de Mario Abdo Benítez en el litoral (cuando zafó del juicio político) porque no se trató de una reunión para coaccionar a las autoridades.

Por otra parte, ante el anuncio de movilizaciones ciudadanas tanto a favor como en contra del enjuiciamiento de las autoridades por el pacto secreto con el Brasil, el ministro anunció que la Policía Nacional se encargará de marcar los corredores de acceso para las protestas, de modo a evitar que haya enfrentamientos entre ambos grupos.