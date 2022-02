Lindomar Reges Furtado, el supuesto narco que se fugó del Paraná Country Club durante un allanamiento y que gozaba de un hábeas corpus para no ser molestado por la Policía, no figuraba en la lista roja de Interpol cuando el juez Carlos Vera Ruiz solicitó informes para concederle el beneficio.

El jefe de Interpol Paraguay, comisario Nicolás González, aclaró en charla con el canal Gen que el 17 de febrero del 2020 el juez Carlos Vera Ruiz solicitó informes a Interpol Paraguay sobre el ciudadano brasileño Lindomar Reges Furtado. El 19 de ese mes la institución respondió que el mismo no tenía requerimientos en Brasil y Paraguay. Recién el 14 de febrero del 2022, un día antes del allanamiento en el Paraná Country Club (Hernandarias), se dio el alerta de Interpol de Brasil.

Sostuvo que el sujeto no tenía problemas judiciales entre los años 2020 y 2021, ya que solo estaba siendo investigado por las autoridades de su país.

Consultado sobre por qué cuando Brasil elevó la alerta no se procedió a avisar al juez que le había concedido el hábeas corpus, el jefe policial respondió que el sistema de alerta de personas requeridas por algún país, no consiste en el envío de alguna notificación sino que solamente uno puede enterarse al buscar el nombre de la persona en la plataforma y allí saltará si cuenta o no con una orden de captura.

Fue así que su institución se enteró a través de la prensa de los allanamientos simultáneos que se estaban llevando a cabo en Alto Paraná y en Brasil, tras lo cual se procedió a verificar los antecedentes del sujeto en el sistema de Interpol.

El juez Carlos Vera Ruiz había otorgado a Reges Furtado un habeas corpus ya que el mismo alegó que estaba siendo molestado por los policías de la zona.