Siguen la controversia y las dudas en torno al caso del técnico Marciano Rolando Chilavert y su hijo Iván, quienes denunciaron haber sido secuestrados por una agrupación criminal en Ucrania y retenidos en un hotel. Ambos ahora ya están en territorio nacional y la Fiscalía investiga lo que realmente ocurrió en dicho país. Llamativamente, otro hijo de Marciano, Rolando Félix Chilavert, retiró la denuncia realizada ante la Unidad Especializada de Trata de Personas de la Fiscalía paraguaya, alegando que fue una falsa denuncia.

Fernando Martínez Vela, directivo del Inter Odessa (donde estaban ambos connacionales), habló con Hoy Digital desde Ucrania y aseguró que todo lo dicho por la familia Chilavert “es una falacia” y que por lo tanto accionarán legalmente contra la misma aquí en Paraguay por los delitos de calumnia e injurias.

“Por toda esta mentira mediática estamos preparado una acción conjunta con el despacho que está en Madrid y que a su vez tiene una ramificación en Asunción. Nosotros tenemos una inversión en Ciudad del Este y un equipo jurídico en Paraguay, mediante ellos vamos a denunciar las calumnias e injurias porque afirman que se le secuestró y no fue así”, remarcó el empresario de nacionalidad española que está radicado en Ucrania.

Según Martínez, los paraguayos generaron -bajo los efectos del alcohol y las drogas- varios actos criminales durante dos noches de descontrol y que ambos fueron denunciados por cuatro delitos, entre los que figura un intento de violación a una joven de 22 años en la vía pública, agresión a una trabajadora sexual (transexual) dentro del prostíbulo donde fueron a festejar y bailaron desnudos, el robo de una computadora y destrozos en un restaurante.





Siempre conforme a la versión de este empresario, los Chilavert habrían inventado supuestamente la privación de libertad para evitar ser investigados e ir a la cárcel. “¿Cómo va a estar secuestrado en un hotel en cinco estrellas? Acá llegaron todas las autoridades y acá firmaron que fue una denuncia falsa. Si yo fuese un delincuente, no estaría dando la cara, nunca me escondí. Ellos no recibieron la ayuda consular. Lo único que hizo el consulado fue pagar algunos desperfectos que ocasionaron en el restaurante, su estadía en un hotel, y les acompañaron a hacer sus pasaportes. Se fueron porque mi presidente, harto de lo que hicieron, les dijo que se vayan, pero ahora se arrepiente porque no sabía de las denuncias que tenían”, contó.

Respecto a los pasaportes, Martínez criticó duramente a la fiscal paraguaya Natalia Acevedo, quien informó en conferencia de prensa que los documentos fueron sustraídos por la banda criminal. El español aseguró que nunca ocurrió tal situación, sino que los denunciantes perdieron sus pertenencias durante la joda nocturna. “Ellos pierden el control en un burdel de travesti. Perdieron la ropa, incluso el bóxer, perdieron hasta la dignidad, deducimos que ahí perdieron (los pasaportes)”, acotó.

Sobre los videos, dijo que existen más que están siendo analizados dar a conocer, pero que no desean exponer a las víctimas de los paraguayos, como la supuesta mujer atacada en la vía pública y la trabajadora sexual en el burdel. Además contó que llegó a grabar a Marciano cuando jugaba fútbol para enviar al jefe de Interpol, tras recibir la denuncia de que fue secuestrado.

En otro momento justificó que existe un audio donde se lo oye cuando amenaza al técnico y su hijo: “Los voy a arrancar la cabeza”. Argumentó que le dijo esto porque supuestamente el hombre persiguió a su mujer con el pene en la mano.

“Que el pueblo paraguayo se dé cuenta que estos son delincuentes y que se han mentido, nosotros somos gente trabajadora. Que la familia Chilavert se atenga a las consecuencias”, puntualizó.

FISCALA HABLA SOBRE LOS VIDEOS SEXUALES

Pese a esta situación, la Fiscalía paraguaya maneja la hipótesis de que los videos de la fiesta sexual formen parte del esquema de extorsión y que los connacionales pudieron haber sido drogados y luego extorsionados con los materiales audiovisuales.

“Por lo general drogan y coaccionan a las víctimas de trata de personas para finalmente explotarlos. La hipótesis que se tiene es que ellos estuvieron expuestos a una red de trata de personas. El trabajo de los que se dedican a la trata de personas es justamente hacerles tener miedo y de ahí someter a las víctimas a cualquier cosa”, remarcó Nathalia Acevedo sobre este modus operandi.

Dentro de la red de trata de personas, según contó Acevedo a radio Monumental, están los que tienen como fin la explotación sexual, laboral y tráfico de órganos.