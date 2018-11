En contravención a lo que establece la ley de presupuesto que obliga a la entidad a depositar los recursos en su cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF), la presidenta de Petropar autorizó la transferencia de fondos del ente a bancos privados, según el memorando que lleva su firma.

Samudio remitió sus respuestas al pedido de informe dispuesto por Cámara de Diputados el 16 de noviembre pasado, y en una de las respuestas aclaró que no realizó transferencia alguna de un banco estatal a otro privado sin embargo, obvió decir que efectivamente autorizó la transferencia de fondos que la petrolera tenía en bancos privados a otros el mismo sector, fondos que debían ser depositados en el BNF.

Según el decreto N° 5402 de fecha 10 de junio de 2016, por el cual se reglamenta el artículo 210 de la Ley N° 5554/2016 "Que aprueba el Presupuesto General de Nación para el ejercicio fiscal 2016" se establece que "todos los recursos institucionales de los Organismos y Entidades del Estado deberán ser depositados, de manera gradual, en cuentas habilitadas o cajas de ahorro u otro instrumento financiero en el Banco Nacional de Fomento…"

La titular de Petropar ignoró este decreto presidencial y la ley de presupuesto ejercicio 2018, que sigue vigente, y ordenó la transferencia de recursos que estaban en algunos bancos privados, fruto del pago de los clientes de la entidad, y los transfirió a bancos privados.

Los registros del banco GNB a los cuales accedió nuestro diario muestran claramente que al 03 de setiembre pasado, en la cuenta que tiene Petropar en esa entidad bancaria había un depósito de US$ 1,5 millones correspondiente al pago que realizó uno de los clientes a la petrolera estatal. Para el 05 de setiembre, en esa misma cuenta ya figuraban unos US$ 18,5 millones, que fue el monto que solicitó Patricia Samudio, transferir en dicho banco.

Según la nota interna de Petropar, de fecha 4 de setiembre y que lleva la firma de Samudio dando su visto bueno, en la operación se autorizó el retiro de fondos de Sudameris (US$ 3 millones), Citibank (US$ 3 millones), BBVA (US$ 14 millones) e Itaú (US$ 10 millones), en total US$ 30 millones, de los cuales US$ 20 millones para GNB y US$ 10 millones para Basa (este banco respondió a Petropar que revise su decisión porque la operación violaba una ley).

El pedido de Samudio fue transferir US$ 20 millones al GNB, pero el Citibank no realizó la transferencia, y finalmente el monto cedido fue de US$ 17 millones, más los US$ 1,5 millones que ya estaban en el banco, totalizando US$ 18,5 millones.

Conforme al registro del GNB, al que pudimos acceder, hasta los primeros días de octubre los US$ 18,5 millones seguían depositados allí, es decir, estuvo por los menos 30 días, con lo que se confirma que dicho monto nunca se utilizó para el pago a algún proveedor del exterior como quiso justificar la presidenta de Petropar.

Es más, la petrolera estatal siempre operó con otros bancos para pago a proveedores internacionales (Citibank, BBVA e Itaú) por el sistema electrónico de avanzada que disponen estas entidades bancarias.

¿Por qué ya había plata en bancos privados?

Petropar posee cuentas corrientes en casi todos los bancos de plaza, a fin de facilitar el pago a sus clientes. Es decir, cada cliente que tiene la petrolera (distribuidores, operadores, etc) opera con distintos bancos y van realizando sus pagos depositando el dinero en esas entidades.

A partir del 2016, con la nueva disposición vía ley de presupuesto y decreto presidencial, que establece que todas las instituciones del Estado (excepto IPS) deben depositar sus recursos en el BNF, lo que hace Petropar es retirar esos recursos de los diferentes bancos donde sus clientes realizan sus pagos, y transferirlos al BNF.

Hasta ahora existen algunas excepciones, como en el caso del Citibank, donde antes de la vigencia de la ley de 2016, Petropar firmó un contrato con ese banco para tener su dinero a plazo fijo, y solo lo puede retirar luego del vencimiento de ese contrato, con el resto no existe ninguna obligación, por lo tanto se debe cumplir lo dispuesto en la ley.

Finalmente, a la fecha de la respuesta de Samudio a la Diputados (16 de noviembre) puede que ya estén todos los fondos en el BNF, pero luego de las publicaciones de nuestro diario y después de un mes, ocurrió esto.

Hasta hoy, Samudio nunca pudo explicar por qué ordenó la transferencia de esos fondos de Petropar, que estaban en bancos privados, a otros bancos privados.

Lo que dice la Ley de Presupuesto

Art. 228: Establécese que los recursos institucionales de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), deberán ser depositados en cuentas habilitadas en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a excepción de los recursos depositados en el Banco Central del Paraguay (BCP), los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) y de aquellos que no se encuentren en libre disponibilidad, los cuales deberán cumplir con el presente artículo de manera gradual, una vez finalizados los respectivos acuerdos contractuales vigentes entre los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y los bancos de plaza. El poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, establecerá las normas y procedimientos para la aplicación de lo establecido en el presente artículo.