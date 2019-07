Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, indicó a la 970 AM que por orden de la fiscal general Sandra Quiñónez se prevé implementar un operativo para garantizar el libre tránsito durante la movilización de los taxistas. Sostuvo que el derecho a manifestarse se enmarca en la libertad de expresión y por lo tanto está garantizado en la Constitución Nacional, siempre que realice sin violencia y sin vulnerar el derecho de los demás.

“Uno puede manifestarse frente a la Municipalidad, cerrando media calzada y no la calle entera, puede hacerlo de 09:00 a 10:00 de la mañana y no las 24 horas. No pueden impedir que las personas puedan llegar a sus trabajos, a los hospitales, a las escuelas, etc.”, resaltó. “Hay que quitar de la cabeza que los manifestantes son intocables. Tienen derecho a manifestarse, pero no a suprimir el derecho de los demás. Los taxistas tienen que saber que no pueden cerrar todas las calles”, agregó.

Peralta señaló que se analizará cada caso para aplicar las correspondientes sanciones, porque no podía criminalizar de antemano la protesta del “enjambre amarillo”.

EL EQUIPO CONFORMADO

El equipo de trabajo será asignado con un coordinador de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas junto con los agentes fiscales del área.

Así también, será designado un coordinador de la Unidad Especializada de Derechos Humanos con apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público y las unidades fiscales de turno.

La conformación de este equipo de trabajo será para acompañar la labor de la Policial Nacional, así también para realizar procedimientos de control durante la movilización anunciada para mañana en caso que fuera necesario y a fin de dar atención ante la posible comisión de un hecho punible.

TAXISTAS ANUNCIAN PARO NACIONAL

El gremio de taxistas anuncia un “paro nacional indefinido” para este martes, a realizarse tanto en Asunción como ciudades del Área Metropolitana y varias cabeceras departamentales. La medida de fuerza será impulsada para “meter presión” a las autoridades en lo que refiere a la regulación de las plataformas MUV y Uber.

Al tomar conocimiento de esta nueva movilización, varios usuarios expresaron su rotundo rechazo a través de las redes sociales, iniciando inclusive una campaña contra los taxistas con el hashtag #EscracheaTaxistasPY. Algunos sugieren hacer un boicot al enjambre amarillo utilizando otros medios de transporte alternativo.