El exsenador del movimiento Cruzada Nacional Paraguayo Cubas, protagonizó nuevos incidentes este domingo en el marco de las votaciones en el Centro Regional de Ciudad del Este, en Alto Paraná.

La víctima en esta ocasión fue el agente fiscal Edgar Torales, quien fue agredido físicamente por el polémico político esteño.

Según comentó a la 780 AM, el incidente se produjo después de haber mantenido una discusión con Yolanda Paredes, esposa del exparlamentario. La mujer había cuestionado el hecho de que los votantes hayan sido retirados del local de votación luego de haberse cerrado los portones.

#AHORA | El exsenador Payo Cubas fue sacado por la Policía del predio del Centro Regional de Ciudad del Este, luego de agredir al Fiscal Edgar Torales.



Vía @GusGaleano1985



#ParaguayDecide

@SomosGENAhora

#Universo970AM pic.twitter.com/rAQRKKscxm — Universo 970 AM (@Universo970py) October 10, 2021

Luego de unos minutos, Payo Cubas se le acercó para saludarlo y reclamarle por dicha discusión con su esposa. “Yo le digo ‘vamos a tranquilizarnos para que esto termine todo bien’, pero no me dejó terminar y en eso me dio un akâjepete, un soco digamos con un puñazo en mi oreja derecha y una patada en el bajo vientre en la parte del abdomen”.

Tras esta agresión, intervinieron efectivos de la Policía Nacional, quienes escoltaron a Cubas y lo acompañaron hasta la salida del recinto electoral, sin llegar a llevarlo detenido.