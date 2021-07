Por Jorge Torres Romero

De acuerdo con los informes a los cuales tuvimos acceso, por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo de 2021, la fiscal asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz Recalde solicitó a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) los siguientes informes: 1- La copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del banco Atlas. 2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz. 3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del banco Atlas.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el Superintendente Hernán Colmán Rojas, así como el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez; y el encargado de la Unidad Jurídica de esa institución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el Artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP.

En su nota, los citados funcionarios señalaron que dicha restricción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus Agentes Fiscales. No obstante, refiere que también pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio.

Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reiteración a su pedido, en fecha 1 de julio pasado; y, en dicho documento, le recuerdan al Superintendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modificó la ley de N° 861, por lo que advirtieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solicitadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.

La agente fiscal Liliana Alcaraz es quien lleva adelante la investigación de la denuncia presentada por la Conmebol por el supuesto hecho de lavado de dinero que habría realizado el exdirigente deportivo Nicolás Leoz mediante el banco Atlas, propiedad de familia Zuccolillo.

Ante la negativa de la Superintendencia, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamericana (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El juez interviniente aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos en donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación. Por una cuestión investigativa, al fiscal no quiso hacer referencia al procedimiento teniendo en cuenta que todavía quedan varias diligencias pendientes.

ANTECEDENTES DEL CASO

El programa La Caja Negra (Unicanal) reveló el esquema utilizado por el banco Atlas y Leoz, tras acceder a un informe confidencial de auditoría que fue ordenada por la Conmebol. Según este documento, el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones.

El 11 de febrero del año 2016, Nicolás Leoz celebró con banco Atlas un fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. El expresidente de la Conmebol transfirió a la entidad financiera la propiedad de bienes representados inicialmente por valor de US$ 1.469.315 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo.

El mismo día Nicolás Leoz celebró otro contrato de fideicomiso con el banco. A tal efecto, también transfirió a Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521.

En conjunto, con ambos fideicomisos Nicolás Leoz transfirió al Banco Atlas la suma de US$ 2.160.791, más la de G. 23.014.526.050, que equivalía aproximadamente a US$ 4.022.112 al cambio del día, que sumados totalizan la suma de US$ 6.182.903.

La unidad especializada de lavado de dinero remitió dos exhortos a la superintendencia de bancos con respecto al caso del expresidente de la CONMEBOL Nicolás Leoz y Banco Atlas.#ElNoticiero pic.twitter.com/SOPN87ocfe — Trece (@trecepy) July 16, 2021

La constitución de estos fideicomisos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Comebol (el 07 de enero de 2016), donde Leoz estuvo como presidente durante más de dos décadas.

Los contratos se celebraron, además, luego de aproximadamente 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisión domiciliaria del Sr. Nicolás Leoz.