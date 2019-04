El próximo 15 y 16 de abril, Gabriela Quintana conocida como la niñera de oro caso que data del 2013 cuando la mujer fue denunciada por cobro indebido de dos salarios; uno de la Cámara de Diputados y otro, de Itaipú.

Quintana negó haber sido niñera de las hijas del senador y afirmó que con el juicio se podrá aclara toda la situación y se definirá su situación. Negó haber viajado con Víctor Bogado al exterior y que si lo hizo fue como funcionarios de la Cámara Baja.

Aclaró que no ingresó por concurso sino como pasante y que no tuvo padrinos.

“Yo soy la víctima no él. Se va a definir mi futuro porque después de todo eso me fundieron la vida. Cometí un error, devolvimos el dinero”, afirmó en conferencia de prensa.

Explicó que mientras seguía como funcionaria de la Diputados ya le fue depositado el salario durante tres meses en Itaipú, que firmó contrato para empezar a trabajar pero que nunca la llamaron.

“Supe por la prensa, nunca me avisaron ni revisé la tarjeta de cobro y como no me llamaron calculé que no corrió el comisionamiento”, agregó.

Negó vínculo alguno con Bogado y lamentó que desde entonces no logra encontrar trabajo por el mote de “niñera de oro”.

“Desde el 2013 tenga la condena social y si la prensa dice que soy la niñera de oro todos creen aunque no lo sea, nunca fui niñera de las hijas de Bogado”, insistió.