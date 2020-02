Presentaron solo los casos más emblemáticos pero no en su totalidad por la imposibilidad de pagar abogados. Sigue vigente la denuncia en el ámbito penal y hasta el momento suman más de 149 personas.

Solo 10 personas pudieron presentarse ante el Juicio de Quiebras apesar de que existen muchos más afectados. “Se presentaron solo los casos más emblemáticos, porque no todos puede pagar un abogado y en ese juicio se paga tasa judicial y la mayoría de la gente no puede por su condición económica y muchos son del interior”, explico a la 970 AM Liza Ortiz, coordinadora de los afectados. En este punto dijo que los estafados llegaron a pagar la suma de 70, 80 hasta 90 millones de guaraníes.

Sobre el mecanismo de estafa, dijo que los aportantes ingresaban a un plan por articulo (auto, propiedades, electrodomésticos) de hasta 60 cuotas. Una vez finalizado el pago los volvían a ingresar a otro plan de pago. Pero en el momento en que los aportantes requerían su articulo, les decían que no contaban con el producto en el stock, que el aporte no alcanzaba la suma o les entregaban productos defectuosos y usados.

El mes pasado Mocipar Propiedades del grupo Mocipar se declaraba en quiebra, sumando más personas a la lista de los afectados.

Sigue la denuncia en el ámbito penal

La fiscal a cargo de Stella Marys Cano, sobreseyó en su momento al exaccionista del grupo Mocipar, Dany Durand actual Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Sobre este hecho la representante de los estafados aclaró que la denuncia presentada no era en contra de Durand. Aclaró que fue formulada en contra de personas innominadas. Hasta la fecha cuentan con 149 víctimas pero va en aumento.

Fernando Román Fernandez, directivo de la firma fue imputado por estafa, producción de documentos públicos de contenido falso, entre otros hechos.