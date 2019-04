Pese a que expertos en temas militares aseguran que sí posee facultades como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República Mario Abdo aseguró que no tiene atribuciones para rever la sanción impuesta a la teniente Carmen Quinteros, quien había pedido consideraciones para cumplir el periodo de lactancia de su hijo.

El presidente Mario Abdo fue abordado por la prensa este martes respecto al caso de la teniente Carmen Quinteros, quien fue sancionada con arresto de 45 días por haber cometido indisciplina luego de haber reclamado el derecho a amamantar a su bebé.

“Eso está en la Corte Suprema de Justicia y no puedo ir en contra de la Ley, preguntamos e hicimos las averiguaciones y todos los asesores jurídicos dicen que escapa, ya no está dentro de nuestra atribución, porque ya es una sentencia de la Corte. Averigué y me dijeron que ella tuvo acceso a su niño“, alegó.

Sin embargo, expertos en temas militares, como Euclides Acevedo, opinan que el comandante en jefe de las FF.AA. sí posee amplias facultades para revocar el arresto impuesto a la teniente coronel, como así también para tomar las medidas necesarias en la Policía Nacional.

Ayer la diputada Del Pilar Medina, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara Baja, solicitó al mandatario que se pronuncie sobre el caso, ya que a su parecer se cometió un atropello contra la uniformada solo por haber solicitado amamantar a su hijo.