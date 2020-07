Hace semanas tras ser imputadas ambas mujeres y al no presentarse se las declaró en rebeldía. Hoy sus abogados las presentaron ante la jueza de la causa. Tras una declaración la magistrada levantó la rebeldía, pero ordenó el arresto de Ferreira y Godoy, a quienes le impusieron una millonaria fianza de US$ 750.000 a cada una.

La jueza Lici Sánchez dijo que ordenó el arresto de las dos mujeres y el embargo preventivo de ambas para garantizar el sometimiento de estas personas al proceso penal abierto por el caso de los medicamentos chinos. También la magistrada señaló no saber por qué no estuvo un representante de la Fiscalía no participó de la diligencia.

La fiscalía imputó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy por producción de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal. Los antecedentes dan cuenta que Ferreira y Godoy usaron facturas falsas de la empresa Eurofarma y de esa forma burlaron el control sanitario para introducir medicamentos de la India y de China, para combatir la pandemia del COVID-19.

Mañana Patricia Ferreira está convocada para declarar ante el fiscal Omar Legal, para una declaración indagatoria, el abogado Jorge Kronawetter señaló que van a asistir a la cita y que siempre estuvieron a disposición de la justicia.