Las actividades masivas como las festividades de Caacupé y la reactivación de los vuelos tienen un protocolo con medidas insertadas con participación de sectores involucrados. La Doctora Adriana Amarilla afirmó que los protocolos no responden a rentabilidad de un sector y que los principios epidemiológicos son innegociables.

Los peregrinantes para las festividades de Caacupé desestimados para asistir con los enfermos crónicos y niños. “No está prohibido pero hay que ser responsables y saber qué riesgos tomar en la vida”, afirmó la Doctora Adriana Amarilla, de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Si bien se está trabajando un protocolo para estas celebraciones de diciembre, la profesional señaló que se debe entender que en este modo seguro de vivir se convive con el virus. “No es que salimos de la pandemia sino con la pandemia, vamos a encontrarnos en algún lugar y ver gente ya no debería ser una preocupación sí, que no tengan tapabocas o estén mucho tiempo en un mismo lugar y que las distancia social sea relevante cuando son personas que no son del mismo núcleo”, explicó en contacto con radio UNO.

Existe un plan que se está trabajando con el obispado y agentes claves de la ciudad para que sea de forma ordenada, todo breve, no habrá misas cada hora pero sí la oportunidad de compartir a través de plataformas más seguras.

En cuanto al sector aeroportuario, Amarilla indicó que como cada sector las habilitaciones deben ser graduales de manera tal a que no haya un estancamiento ni la necesidad de retroceder con la circulación comunitaria sostenida.

“Ahora estamos en un punto que todavía no decayeron significativamente los números y hay personas que ingresan para insertarse en la sociedad y no solo vienen para actividades particulares y es donde hay un problema sustancial porque una cosa es que vengan con COVID-19. Venís, invertís y te vas o venís, te contagias y los síntomas se manifiestan en tu país de origen y volvés a contagiar”, ejemplifica.

El protocolo para los vuelos tiene una base internacional y se van tomando medidas con sectores locales, aclaró Amarilla. “Si bien es sumamente importante la parte económica, porque forma parte de los determinantes sociales de la salud, los principios epidemiológicos son innegociables”, expresó.

“No se hacen los protocolos por rentabilidad o no de un sector sino desde un punto de vista de la salud no obstante, hay una diferencia muy grande entre reanudación y reactivación y hoy no es lo mismo ir a un restaurante a lo que fue antes del COVID-19 y así volar va a ser diferente, los vuelos cambiaron”, puntualizó.