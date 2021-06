Enrique López Arce, director de Empleo de la ANR, explicó que al no haber guarderías aumentan las mamás que llevan a sus hijos en brazos a las entrevistas laborales, señalando que muchas empresas les reclaman o llaman la atención.

“Cuando una mamá lleva a su bebé a una entrevista laboral, está demostrando que se esforzará, ya que lleva consigo el motor de sus ganas para salir adelante. Ella no puede darse por vencida por ese bebé que lleva en brazos. Anímala, compréndela y sobre dale oportunidades”, expresó en un tuit el especialista en empleo.

En tal sentido, haciendo el uso de la empatía especialmente por estas mujeres, el director reiteró el pedido a las empresas, que comprendan y alienten a las madres, y por sobretodo que brinden oportunidades laborales para que puedan salir adelante con sus hijos y no les reclamen.

Para las Empresas!.

No les reclamen, ni hagan bromas cuando una Mamá lleva a su hijo/a en brazos a la entrevista laboral!

Vos no lo recordas pero tu Mamá también te llevo de aqui para alla en brazos!

Esa Mamá sufre el doble al no tener empleo, alentala y dale oportunidades! pic.twitter.com/BILYTJD94r

— Enrique Lopez Arce (@enriqueopezarc) June 25, 2021