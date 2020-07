Una encuesta realizada por la Unicef e Usaid reveló que el 82% de los sondeados considera que la fiebre es el principal síntoma del coronavirus.

Sin embargo, el médico paraguayo Mateo Balmelli aseguró que no todas las personas desarrollan un cuadro febril cuando el virus ingresa a su organismo. “En mi experiencia, tengo varios pacientes infectados con coronavirus pero lo que menos tienen es fiebre. Sí perdieron el gusto y olfato, tienen dolores corporales, de cabeza, y cansancio, pero muy poca fiebre”, dijo a la radio Universo 970 AM.

El especialista comentó que sí le tocó atender a un bebé de 35 días que tuvo fiebre, y aseguró que eso fue raro porque generalmente los menores presentan cuadros de hipotermia (lo contrario). Explicó que al igual que los bebés, los ancianos tampoco tienen la capacidad de respuesta inmunológica para que se genere fiebre corporal, por eso también el cuerpo va en sentido contrario y desciende de temperatura.

“La fiebre indica que hay un microorganismo y que el sistema inmune está respondiendo mediante una sustancia que libera para termoregular el cuerpo. Es un indicador de evolución de cómo va el proceso, si va a la curación o si empeora”, detalló al momento de asegurar que no indica gravedad del coronavirus.

#APunto



Dr. @tomasmateobal: “La fiebre no es síntoma principal de la Covid-19, no indica gravedad, indica cómo va el proceso infeccioso, no todas las personas desarrollan fiebre”.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

@Universo970py pic.twitter.com/MT1XQKobxG

— GEN (@SomosGEN) July 9, 2020