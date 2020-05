"Buscan siempre la manera de sacarme de aquí pero me siento fortalecido, gracias al respaldo de la familia", afirmó a un programa llamado Hablando Claro y Conciso, emitido por el matutino La Jornada y anunció que seguirá dando guerra a la mafia de Ciudad del Este.

Prieto fue denunciado el mes pasado por una supuesta sobrefacturación que benefició a un comercial de nombre "Tía Chela" en el marco de una campaña de solidaridad con la población esteña.

Según la denuncia presentada por el parlamentario Basilio Núñez, la operación llamada "víveres de oro" habría orillado los tres mil millones de guaraníes. Afirman que el dueño de la tienda es amigo de Prieto.

Asimismo, el jefe comunal advirtió a quienes lo persiguen que "no existe persona hoy en día que me pueda quitar el sillón presidencial" y que "sólo me podrán ganar si me eliminan".

Aclaró que no lo hace con dejo de soberbia pero que se basa en los resultados de su gestión. No obstante reconoce que ante tanta presión se sintió tentado a renunciar a la intendencia, a la que llegó en reemplazo de Sandra McLeod en elecciones celebradas el 5 de mayo del 2019.