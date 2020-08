El doctor Pablo Peña, especialista en medicina ortomolecular y director de Masquelier Medicina Integrativa, mencionó a Hoy Digital que la moringa es una planta que se considera un suplemento alimenticio. “Se le conoce como el árbol milagroso, porque en diferentes partes del mundo se encontró que cura enfermedades, por su alto contenido de vitamina A, C y además Zinc”, comentó.

El experto resaltó que existen estudios científicos que demuestran que dichos suplementos son importantes para el buen funcionamiento del sistema inmune, por lo que se puede usar como prevención para los cuadros respiratorios. Además la moringa tiene otros componentes con efectos antiparasitarios y antivirales, de acuerdo con el médico.

Peña señaló que organismos internacionales, tales como el International Society For Immunonutrition, recomiendan a la población consumir alimentos que posean estas vitaminas y minerales. Mientras que en grupos de riesgo, aconsejan que se apueste por las cápsulas, en particular, zinc (30 mg - 220 mg/día), vitamina E (134 mg - 800 mg/día), vitamina C (200 mg - 2 g/día) y especialmente, para aquellos que presentan bajos los niveles de vitamina D, se recomienda una ingesta de 10 μg - 100 μg/día.

En un estudio de la hoja de moringa oleífera, producida en la ciudad de Piribebuy por la Finca Santa Cruz, realizados por el INTN, análisis hecho en Paraguay, se demostró que las hojas, contienen Fibra alimentaria 28 g/100 gr, Zinc 3,11 g/100 g, Vitamina C (ácido ascórbico) 19 mg/100 g, Hierro 11,33 g/100 g entre otros nutrientes como la Vitamina A, nutrientes que “ahora sabemos son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmune, fundamental para hacer frente al COVID – 19 y que este virus no nos gane la guerra”.

“La moringa se descubrió en los años 70 por parte de un grupo de médicos sin fronteras que estaba en África. Es un árbol subtropical y encontraron que tiene alta cantidad de proteína y que servía para combatir la desnutrición”, recordó. La planta se trajo posteriormente al Paraguay y en los últimos años se dio a conocer la concentración de los nutrientes.

Se puede consumir antes, durante y después de tener Covid-19, de acuerdo con el especialista, ya que es un polvo muy versátil, según subraya. Se puede tomar en jugo, como té o hasta en las ensaladas.

“De seguro habrá un choque, que es lo que yo llamo que vamos a enfermarnos de Covid-19 tal como el dengue, por lo que siempre es importante tener el sistema inmune fortalecido. También podemos conseguirlo incorporando una alimentación de colores a la dieta, con muchas frutas y verduras. Otros superalimentos recomendados son la cúrcuma, el jengibre, el ka’a he’e y la leche misma, aunque esta ya la tenemos incorporada”, comentó.

En Cuba, el Ministerio de Salud incluyó las tabletas de moringa al tratamiento del COVID-19.