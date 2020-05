En conversación con la radio Universo 970 AM, el representante legal de las empresas Imedic y Eurotec, Andrés Casati, sostuvo que Salud Pública alega la falta de uniformidad en las mascarillas, por la diferencia en la textura y porosidad al tacto y diferencias en el código interior impreso, para rechazar el lote traído de China para la lucha contra la pandemia. “Nuestros expertos dicen que reúnen todas las especificaciones y que impiden el 95% el ingreso de las partículas con sus cinco capas de telas, pero en el contrato no se habla de textura o que sean con diseños de círculos, rombos o cuadrados”, dijo el letrado.

Sin embargo, evita mencionar que es una mascarilla que no está en el pedido del Ministerio de Salud Pública. En el pliego de bases y condiciones de esta polémica licitación figura que las mascarillas deben ser “las N95 o FFP2, o superior Buena transpirabilidad. Conforme NIOSH de EEUU o FFP2 según EN 149”, es decir, estas deben cumplir con una de dos certificaciones: NIOSH (National Institute for Occupational Service and Health – Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, de los Estados Unidos) o la Norma Europea 149 para dispositivos de protección respiratoria y medias máscaras filtrantes de protección contra partículas.





Conforme puede observarse en el Informe Técnico acerca de las mascarillas entregas en el Parque Sanitario Mariano Roque Alonso del MSPyBS, las mismas llevan la impresión KN95 GB 2626-2006, por lo tanto las firmas Imedic y Eurotec no cuentan con ninguna de las certificaciones requeridas por el pliego de bases y condiciones, puesto que la indicación GB 2626-2006 hace referencia a la norma china de protección respiratoria - respirador de partículas purificador de aire sin energía, en su versión del año 2006 (no vigente, puesto que la nueva es la del 2019).





¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MASCARILLA N95 Y KN95?

La diferencia radica en la certificación. La N95 responde a la normativa estadounidense del US Center for Disease Control (CDC), mientras que la KN95 responde a la normativa china. En principio, ambas son idénticas, solo que de este lado del mundo se tiene mayor acceso a información sobre la certificación norteamericana.

¿CUÁL ES LA MASCARILLA MÁS EFICAZ?

La N95. ¿Por qué? La norma N95 específica que el respirador debe filtrar al menos el 95 % de las partículas iguales o superiores a 0,3 micrones de diámetro. En sí, también están los respiradores N100, que filtran al menos un 99,97 % de las partículas mencionadas.

EN ESPAÑA TUVIERON QUE RETIRAR ESTAS MASCARILLAS

Las autoridades de sanidad de España detectaron días atrás que los proveedores entregaron mascarillas defectuosas, idénticas a las que ahora el clan Ferreira trajo al Paraguay. El Ministerio de Trabajo del país europeo señaló que no son válidas para su uso ya que no protegen contra el coronavirus y obligó a la Consejería de Sanidad a retirar de la circulación más de un millón de las mascarillas ‘Subolun’, 20.000 del modelo KN95 y el resto hasta el 1.080.0000 de mascarillas de los otros tres modelos de la marca, después de llevar prácticamente un mes siendo utilizadas por profesionales sanitarios.