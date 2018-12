El analista político Euclides Acevedo alertó que el panorama no es bueno, al notar una falta de respuesta de los actuales administradores del Estado y de los organismos de seguridad.

Euclides Acevedo indicó que está viendo con preocupación lo que pasará a futuro, ante la incapacidad de respuesta de los órganos de seguridad y del Gobierno. “El panorama no es seductor, no es tirar nafta al fuego, no se trata de apagar los incendios, sino que evitarlos”, añadió.

Insistió que las fuerzas policiales están infectadas, intoxicadas y penetradas por el crimen organizado, por lo que remarcó que “el Estado está ausente y renuncia a su función de protección ciudadana”.

“No se soluciona cambiando a los policías y comisarios, sino que hay que revisar profundamente el sistema. Mientras no tengamos unas fuerzas armadas muy equipada para proteger las fronteras y una política de seguridad interior basada en la inteligencia con el trabajo de anticipo, vamos a seguir teniendo hechos alarmantes”, resaltó.

Acevedo comentó a la radio 970 AM que también percibe la falta de solidaridad nacional, al no tomar conocimiento de lo que ocurre en el interior del país.

Al no haber jefatura y unidad en la conducción política, cada uno posee un territorio y fuente de operación para recaudar. No existe una visión nacional, acotó el entrevistado.